Etonnant triomphe dans l'Elitloppet 2022

Considéré comme le Prix d'Amérique suédois, l'Elitloppet avait lieu ce dimanche 29 mai sur l'hippodrome de Solvalla et a été le théâtre d'un nouvel exploit pour le trot français puisqu'Etonnant y a triomphé de brillante manière.

Course disputée en deux temps durant la même journée (deux batteries qualificatives et une finale), l'Elitloppet réunissait les meilleurs chevaux de vitesse sur le mile (1609 mètres). Vainqueur du Prix des Ducs de Normandie (G.2) à Caen en dernier lieu, Etonnant était le seul représentant français au départ et a triomphé.

Etonnant marche sur les traces de son père Timoko

Quatrième de sa batterie qualificative, Etonnant a été étincelant lors de la finale disputée en fin d'après-midi. Contraint de partir à l'extérieur du couloir numéro 7 et vite à l'arrière du peloton, Etonnant a ensuite fait une faute en se rapprochant dans l'avant-dernier tournant et s'est retrouvé dernier. Mais il a une nouvelle fois prouvé sa dureté en se relançant et en traçant une ligne droite d'anthologie pour l'emporter facilement devant le Suédois Hail Mary, le Hollandais Mister F Daag et l'Italien Vivid Wise As. Le favori et tenant du titre Don Fanucci Zet a perdu toutes ses chances au départ. En remportant l'Elitloppet, Etonnant marche sur les traces de son père Timoko, vainqueur en 2014 et 2017.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport