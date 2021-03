Prix de Sélection : Démonstration de Face Time Bourbon

Dernier Groupe 1 du Meeting d’hiver de Vincennes, le Prix de Sélection avait lieu ce samedi 6 mars sur l’hippodrome de Vincennes. Lauréat de cette course en 2019 et 2020, le champion Face Time Bourbon a réalisé une véritable démonstration en triomphant pour la troisième année consécutive.

Battu dans les derniers mètres du Prix de France par la jument Délia du Pommereux, Face Time Bourbon a remis les pendules à l’heure dans le Prix de Sélection, Groupe 1 disputé sur la courte distance de 2200 mètres. Piloté par Eric Raffin suite à la mise à l’écart de Björn Goop par son propriétaire Antonio Somma, le double lauréat du Prix d’Amérique a terminé son Meeting d’hiver en beauté. Après s’être élancé à l’extérieur, le pensionnaire de Sébastien Guarato est venu prendre le commandement de la course à Frisbee d’Am dans la descente puis a contrôlé les opérations avant de repartir facilement dans la ligne droite finale. For You Madrik a pris la deuxième place à nette distance devant Fric du Chêne. A noter la disqualification de Frisbee d’Am dans le tournant final alors qu’il était dans le sillage de Face Time Bourbon.

Face Time Bourbon réalise le triplé dans le Prix de Sélection

En triomphant pour la troisième année consécutive dans le Prix de Sélection, Face Time Bourbon marche sur les traces de Jamin, triple lauréat de cette course en 1957, 1958 et 1959. Après un superbe meeting d’hiver avec cinq succès en six courses, Face Time Bourbon va désormais profiter d’un repos mérité avant de revenir en piste au mois de juin pour le Prix René Ballière dont il est le tenant du titre.

Frédéric Kita Journaliste RMC Sport