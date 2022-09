Jimmy Guerrero : "Je vis le poker"

Le 22 août dernier, Jimmy Guerrero terminait 2ème du Main Event de l'EPT Barcelone pour un gain astronomique de 1.250M€. Hier soir, il s'est confié sur son immense performance dans le RMC Poker Show.

Une folle ambiance, des supporters en transe, des cartes déjantées, des mains dignes d'un James Bond et des montagnes russes d'émotions, voici comment décrire les derniers hectomètres de la finale à 6 du Main Event de l'EPT Barcelone le 22 août dernier. Parmi les survivants (sur les 2.294 joueurs), le français Jimmy Guerrero est le principal animateur de la table. Comme "une bête féroce en cage" dit-il, il montre ses émotions, rit aux éclats, se met à chanter et se permet même de chambrer le joueur italien en agitant devant lui le drapeau transalpin.

Une finale de dingue !

Au fil des émiminations, notre héro français est de plus en plus détendu. Dans sa bulle, avec sa femme en tribune, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Puis vient le deal à 3, refusé par le plus petit tapis. S'en suit un head's up d'anthologie face à Giuliano Bendinelli après un transaction validée. A une carte du bonheur, le fondateur du Guerrero Maté s'en remet et repart au combat, avec un bluff extraordinaire, mais rend finalement les armes avec honneur quelques heures plus tard (full contre carré).

Jimmy Guerrero se confie au micro de Daniel Riolo

Une 2ème place quasiment synonyme de sacre tant Jimmy Guerrero a animé cet ultime acte. Invité hier soir du RMC Poker Show, il est revenu sur cette incroyable aventure.