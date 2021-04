Luneau, Sabic, Salamon : La vie après le poker

Invités dimanche soir du RMC Poker Show, Alexandre Luneau, Sébastien Sabic et Jonathan Salamon, jeune gambleurs retraités, se sont confiés sur leur nouvelle vie après le poker.

"Au poker, on joue pour soi, alors qu'en entreprise on agit aussi pour les autres. Le poker c'est ma passion mais il y a un moment où l'on y voit une date de péremption". Invités dimanche soir du RMC Poker Show aux côtés d'Alexandre Luneau et Jonathan Salamon, Sébastien Sabic s'est livré sur son après carrière. Après avoir monté des millions de dollars online aux tables de mixed-games, le résident londonien a eu besoin d'autres choses, d'autres horizons.

Après le poker, place à l'entrepreneuriat

Un peu plus tard, en 2017, Alexandre Luneau a eu la même réflexion. Exit les heures devant l'écran à batailler avec les Gus Hansen, Ivey, Isildur ou Jungleman, place au mariage, à la naissance d'un enfant et à la création d'une entreprise (qui embauche aujourd'hui une cinquantaines de personnes). De son côté, Jonathan Salamon, quelques années après son World Poker Trip, et après avoir touché du doigt la vie de joueur professionel à plus petite échelle, raccroche les jetons.

Luneau, Sabic et Salamon dans le RMC Poker Show

Pour quelles raisons ont-ils tout arrêté ? Pour faire quoi ? Comment voient-ils le poker aujourd'hui ? Les 3 hommes n'ont éludé aucun sujet dimanche soir au micro de Daniel Riolo.