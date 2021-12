Double Contact - Guy2bezbar: "J’ai joué contre Mbappé chez les jeunes"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "Coco Jojo", on a rencontré Guy2bezbar. Le rappeur parisien, bon manieur de ballon, nous raconte ses anecdotes de terrain. A l'image de ce jour où il a croisé le jeune Kylian Mbappé…

Il s’épanouit désormais micro à la main. Mais son succès aurait pu passer par une paire de crampons. Avant de se lancer dans le son, Guy2bezbar a beaucoup tapé le ballon. A très bon niveau. Après avoir débuté aux Enfants de la Goutte d’or, le club de son quartier, le Parisien du nord a notamment porté les couleurs d’Alfortville, du Paris FC et du Red Star. Un parcours qui lui a permis de croiser pas mal de futurs joueurs pros. Et pas des moindres.

L’artiste de 23 ans se souvient d’avoir affronté Kylian Mbappé, à l’époque où il partageait son temps entre Bondy et Clairefontaine. Malgré son jeune âge, l’attaquant du PSG avait déjà une réputation de futur crack. C’est ce que nous raconte Guy-Fernand (son vrai prénom) lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Coco Jojo (disponible depuis le 19 novembre).

Proche de Toko-Ekambi et Ikoné

Le rappeur de Barbès a également côtoyé Jean-Philippe Mateta à Drancy. Avant de se frotter au Montfermeil de Joris Gnagnon et au PSG de Jean-Kevin Augustin, qui l’avait impressionné par son efficacité devant le but. Milieu de terrain avec une préférence pour l’aile gauche, le punchliner du 18e arrondissement apprécie le style d’Arjen Robben ou Leroy Sané. Mais il ne soutient pas le Bayern Munich pour autant. En vrai titi, Guy a toujours vibré pour le PSG. "Depuis l’époque de Pierre-Alain Frau", précise-t-il dans un sourire.

Proche de Karl-Toko-Ekambi et Jonathan Ikoné, il observe aujourd’hui avec admiration Marco Verratti, sa vista, sa sérénité et sa facilité d’exécution. Même s’il apprécie aussi le mental de viking de Presnel Kimpembe, avec qui il s’est connecté lors de ses débuts professionnels.

