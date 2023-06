Double Contact: le best-of du match Planète Rap 2 entre streamers et rappeurs

Le match Planète Rap 2 a eu lieu dimanche à Bobigny (Seine-Saint-Denis) entre des rappeurs et des streamers, au profit d'une association caritative. RMC Sport était au stade Auguste-Delaune pour assister à l'événement. L'occasion de voir quelques beaux gestes techniques, dans une ambiance très détendue. Épisode Double Contact collector.

Croisé par hasard devant le club house, Rim’K débriefe avec un sourire chambreur: "J’ai vu la fin. Ils ont tous deux pieds gauche, c’est bizarre". Comme plusieurs centaines de personnes, le tonton du rap français est venu assister au match Planète Rap 2, dimanche à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Pour la deuxième édition de cet événement organisé par Skyrock au profit de la fondation Abbé Pierre, qui lutte contre le mal-logement, des rappeurs et des streamers se sont affrontés durant deux mi-temps de 45 minutes. Avec de nombreux changements.

Un moment de détente, sous les yeux d’un jeune public, qui n’a pas empêché les participants de mouiller le maillot sur la pelouse du stade Auguste-Delaune. Au nord-est de Paris. Au terme d’une rencontre assez ouverte, la team des streamers (en bleu ciel), emmenée par les fulgurances de Boucif et la précision de Fares Salvatore, l’a emporté 8-7. The Dvrko, qui a enchaîné les acrobaties, Tuvok, posté en défense ou Vargasss, qui a ouvert le score avant de se blesser à l’arrière de la cuisse, ont également contribué au succès.

Boucif vs Hatik © RMC Sport

Le sombrero à la Neymar de Beendo Z

En face, l’équipe des artistes (en rouge) a pu compter sur le talent de Beendo Z, un cran au-dessus de la mêlée. Avec son n°10, le rappeur du 95 a impressionné l’assistance, à l’image de son coup du sombrero à la Neymar réussi en seconde période. Le Martiniquais Tiitof a aussi montré de belles choses dans l’entrejeu, tout comme Kerchak, qui a joué (et marqué) avec son habituelle cagoule noire ou Nahir, qui évoluait à domicile. ISK s’est également distingué en inscrivant un doublé. "Je me considère comme l’homme du match de mon équipe, parce que j’ai marqué le plus de buts, estime le punchliner du 77. On a kiffé mais il nous manquait une défense solide et un bon gardien. Kodes il s’est dévoué, il a fait son taf mais il n’est pas gardien de base…"

Effectivement, le rappeur d’Evry (qui a fait tomber son briquet sur le terrain en effectuant un plongeon) a eu pas mal de difficultés à contrer les frappes adverses durant la partie. Il a tout de même réussi une ou deux interventions sur sa ligne. "Vous avez vu? Des arrêts de ouf. Fabien Barthez, dédicace à toi mon gars, c’est toi qui m’a tout montré", a-t-il lâché avec autodérision.

Heuss l'Enfoiré © RMC Sport

"Heuss l’Enfoiré, c’est notre Pep"

Idem pour Doria, qui est allée aux cages avec ses bagues, ses montres et sa bonne humeur communicative après la pause. Lyna Mahyem, l’autre fille de la team (il n’y en avait pas chez les streamers), a disputé quasiment toute la rencontre, malgré des douleurs aux chevilles. "J’ai une équipe de fumeurs, mais ça va ça joue au ballon", a apprécié la chanteuse d’Argenteuil, habituée à chausser les crampons.

Positionné en latéral gauche durant la première période, Hatik n’a pas ménagé ses efforts pour contenir Boucif et ses crochets dévastateurs. "Moi, ce n’est que les épaules et les cuisses. Ce n’est pas les pieds ou la tête, résume l’artiste du 78. Pour museler Boucif et Fares, il fallait qu’on soit en Palmieri ou en Yannick Cahuzac sur eux." Assis sur le banc, Heuss L’Enfoiré, casquette, maillot rouge et sacoche en bandoulière, a apprécié le spectacle. Sans toutefois entrer en jeu: "J’avais un concert hier, j’ai fait la fête. Du coup, je n’ai pas joué, j’étais en mode coach. Ils ont fait le boulot. J’ai vu que Beendo Z touchait le ballon, Kerchak et Nahir aussi. ISK a été bon, il a mis un doublé." Une analyse saluée par SLK, posé à ses côtés: "Heuss, c’est un très bon coach. C’est notre Pep!"