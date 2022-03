Double Contact: on a fait un entraînement de boxe avec Rémy

RMC Sport a suivi le rappeur Rémy lors d’une de ses sessions d’entraînement à la Atch Academy d’Aubervilliers. Une salle réputée de Seine-Saint-Denis, dans laquelle l’artiste de 25 ans vient régulièrement transpirer. Pour bosser sa souplesse, son cardio et son poids de forme. Épisode "Double Contact" collector.

Son visage trône au fond de la salle, dans un cadre accroché à un mur rouge. Au milieu des champions locaux. William Gomis est un habitué de la Atch Academy. C’est ici que le combattant MMA (9 victoires en 11 combats professionnels), originaire du Havre, affine sa silhouette et peaufine ses techniques. Dans une rue sans prétention d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), au nord de Paris. Il y côtoie notamment Remy. Depuis quelques temps, le rappeur de la ville vient se dépenser dans ce petit temple des sports de combat, fondé il y a une vingtaine d’années par Stéphane Chaufourier (un ancien lutteur).

Il y a même tourné le clip de son morceau "Bavard". Au point d’avoir sympathisé avec la plupart des licenciés, comme Salahdinne Parnasse (17 victoires en 19 combats) ou Fabacary Diatta (8 victoires en autant de combats). Lorsqu’on le rejoint pour une session d’entraînement, en début d’après-midi, il est accompagné de William Gomis. En chaussettes. Les deux potes démarrent leur séance par un échauffement tonique, en faisant des allers-retours sur les tapis noirs. Dans la bonne humeur.

"Se manger des coups, au début ça énerve"

Rémy enfile ensuite les gants et enchaîne les coups en visant les paos tenus par William. Avant d’inverser les rôles. Le cardio monte d’un cran. Les premières gouttes de sueur apparaissent. De quoi se mettre en condition pour une séance de sparring. Face à face, l’artiste de 25 ans et l’athlète de 24 ans se tournent autour, se frappent et s’esquivent durant de longues minutes.

"Se manger des coups, quand tu ne te contrôles pas au début, ça énerve, explique Rémy en reprenant son souffle. Aujourd’hui, quand je m’en mange une bonne, je dis: ‘Bien joué’. Avant c’était plutôt: ‘Tape doucement enfoiré’". William confirme: "Avant quand il prenait un coup, son visage changeait. Il commençait à s’énerver dans sa tête, je savais qu’il partait en couilles (rires)".

Un lever de jambe impressionnant

Après avoir chahuté le sac de frappes durant plusieurs exercices chronométrés, Rémy nous parle de sa facilité à lever la jambe en l’air. Bien au-dessus de sa tête. "Moi, de base, je suis assez souple Je voyais que je levais plutôt bien ma jambe. Du coup, j’ai commencé à m’entraîner et maintenant, ça donne ça", explique-t-il en nous faisant une démonstration. "Il est impressionnant à ce niveau-là", confirme William.

Particulièrement assidu, le punchliner d’Auber profite de ses séances à la Atch Academy (qui dispose également d’une salle à Pantin) pour affiner son corps et soulager sa balance. Lui qui a longtemps composé avec une masse superflue. "Depuis que j’ai repris sérieusement, j’ai perdu plus de vingt kilos, témoigne-t-il. Je n’ai pas d’objectif précis. Dès que je me sens bien quand je me regarde dans le miroir, physiquement et mentalement, ça va".

