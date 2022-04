Double Contact: on a suivi le défi foot entre Uzi et ISK

Le rappeur Uzi a invité son pote ISK à le défier balle au pied, à l’occasion de la sortie de leur morceau en commun "T’abuses" (en feat avec Timal). Les deux artistes du 77 sont venus avec leur équipe pour s’affronter à l’Urban Soccer de Lognes, à l’est de Paris. Entre barres de rire, gestes techniques et pression amicale. Épisode "Double Contact" collector.

Ils ne se fréquentent pas que dans les studios d’enregistrement. Loin de l’anti pop et des tables de mixage, Uzi et ISK passent aussi du temps ensemble. Les deux artistes, âgés de 22 et 19 ans, sont potes dans la vie. Dès que possible, ils relient la cinquantaine de kilomètres qui sépare Noisiel de La Ferté-sous-Jouarre, à l’est de la région parisienne. C’est logiquement en Seine-et-Marne qu’on les retrouve pour taper le ballon, à l’occasion de la sortie de leur morceau commun "T’abuses" (en feat avec Timal).

Uzi a donné rendez-vous à ISK à l’Urban Soccer de Lognes, près de chez lui, pour un défi amical. Survêtement du Maroc sur le dos, l’artiste d’origine congolaise débarque en toute décontraction dans le complexe. Ça chambre d’entrée avec ISK et sa team, qui ont enfilé des maillots de l’Atlético de Madrid. Le punchliner aux cheveux longs se présente comme un défenseur rugueux et combatif. Uzi, lui, est décrit comme un Eden Hazard en manque de cardio...

La team ISK remporte les défis

Le premier défi commence. Réunies en cercle, les deux équipes tentent de réaliser le plus de jongles sans faire tomber la balle. Et celle d’ISK qui se montre la plus adroite dans l’exercice. Idem pour la séance de tirs aux buts, lors de laquelle les deux rappeurs du 77 valident leur tentative. Les visiteurs remportent également le défi des un-contre-un. Avec quelques crochets dévastateurs et un ISK déterminé.

Uzi et ISK © RMC Sport

Après ces trois ateliers d’échauffement, c’est l’heure du match. Deux fois quinze minutes. Uzi et ISK alternent les passages sur le terrain et le coaching à travers les filets. Une certaine tension s’installe sur le synthétique. Les duels deviennent virils, mais toujours dans le respect. ISK en profite pour faire parler ses talents de finisseur en marquant deux fois. Les Colchoneros font la course en tête durant toute la partie, mais l’équipe d’Uzi revient au mental et arrache l’égalisation au bout du temps réglementaire. On décide de ressortir la règle du but en or. Le premier qui marque l’emporte!

Uzi © RMC Sport

La team Uzi s’impose au mental

Après quelques discussions animées dans le rond central, le jeu reprend. Uzi et ISK sont sortis et encouragent leurs partenaires sur le côté. Le chambrage monte d'un cran. Tout le monde retient son souffle. Les sourires se crispent de part et d'autre. Et c’est finalement la team Uzi qui fait trembler les filets grâce à une frappe puissante au premier poteau. Fin du match. Les vainqueurs envahissent le terrain dans un joyeux brouhaha. Et célèbrent sans retenue. "Le péage est payé, c'est bon, vous pouvez y aller", lance Uzi, tout sourire. "On organisera la revanche pour la sortie de mon album", répond ISK. Le rendez-vous est pris.

