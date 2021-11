PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 13 novembre – Coupe du monde 2022

Mon pronostic : la France s’impose par au moins trois buts d’écart face au Kazakhstan et doublé de Benzema (3.90)

Match décisif pour la qualification ! Les Bleus reçoivent le Kazakhstan avec un objectif précis : valider leur ticket pour la Coupe du Monde 2022. C’est une rencontre plus qu’abordable pour l’équipe de France, qui devrait s’imposer facilement. Si les performances de ces derniers rassemblements ne sont pas remarquables – on pense notamment à l’échec cuisant de l’Euro – ce groupe a su se relancer en s’imposant en Ligue des Nations au cours de deux très beaux matches ! La machine est donc parfaitement relancée et cette affiche arrive à point nommée. Avec un Karim Benzema en feu, je vois une victoire très large des joueurs de Didier Deschamps. Je miserais donc sur un succès des Bleus par au moins trois buts d’écart, avec un doublé de l’attaquant madrilène. Un pari qui vous permet de presque quadrupler votre mise (3.90).

