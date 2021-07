Champions Cup: tirage clément pour Toulouse et La Rochelle

Ce mercredi à Lausanne a eu lieu le tirage au sort de la Champions Cup. Le Stade Toulousain, champion en titre, hérite d’un tirage abordable tandis que Montpellier devra batailler pour se qualifier pour la phase à élimination directe.

Toulouse, qui avait été sacré pour la cinquième fois de son histoire en dominant les Rochelais (22-17), remet son titre en jeu la saison prochaine. Les Toulousains héritent d’un tirage abordable avec les London Wasps et Cardiff.

A l’inverse, Montpellier aura fort à faire lors de cette phase de poule avec une double confrontation contre les Chiefs d'Exeter, champions d'Europe 2020 et deuxièmes du dernier championnat anglais, puis face au Leinster, quatre fois champion d'Europe et demi-finaliste 2021.

Castres jouera contre la surprise Harlequins, tous frais champions d'Angleterre, et les habitués du Munster. Le Stade Français, absent de la compétition depuis la saison 2015-2016, aura du pain sur la planche devant les Bristol Bears, vainqueurs du Challenge européen 2020, et les Irlandais du Connacht.

Le Racing 92 semble, lui, armé pour se défaire de Northampton et des Swansea Ospreys de l'éternel Alun Wyn Jones tandis que Clermont devra user de tout son talent face à Sale et l'Ulster. Enfin, l'UBB affrontera les Tigres de Leicester, sacrés en 2001 et 2002, et la franchise galloise des Llanelli Scarlets.

Le tirage au sort

POULE A:



Stade rochelais (FRA), contre Bath (ANG) et Glasgow Warriors (ECO)



Exeter Chiefs (ANG), contre Montpellier (FRA) et Glasgow Warriors (ECO)



Leinster (IRL), contre Montpellier (FRA) et Bath (ANG)

Montpellier (FRA), contre Exeter Chiefs (ANG) et Leinster (IRL)



Bath (ANG), contre Stade rochelais (FRA) et Leinster (IRL)



Glasgow Warriors (ECO), contre Stade Rochelais (FRA) et Exeter Chiefs (ANG)



Racing 92 (FRA), contre Northampton Saints (ANG) et Ospreys (PDG)



Sale Sharks (ANG), contre Clermont (FRA) et Ospreys (PDG)



Ulster (IRL), contre Clermont (FRA) et Northampton Saints (ANG)



Clermont (FRA), contre Sale Sharks (ANG) et Ulster (IRL)



Northampton Saints (ANG), contre Racing 92 (FRA) et Ulster (IRL)



Ospreys (PDG), contre Racing 92 (FRA) et Bath (ENG)



POULE B:



Stade toulousain (FRA), contre Wasps (ANG) et Cardiff (PDG)



Harlequins (ENG), contre Castres (FRA) et Cardiff (PDG)



Munster (IRL), contre Castres (FRA) et Wasps (ANG)



Castres (FRA), contre Harlequins (ANG) et Munster (IRL)



Wasps (ANG), contre Stade toulousain (FRA) et Harlequins (ENG)



Cardiff (PDG), contre Toulouse (FRA) et Harlequins (ENG)



Bordeaux-Bègles (FRA), contre Leicester Tigers (ANG) et Scarlets (PDG)



Bristol Bears (ANG), contre Stade français (FRA) et Scarlets (PDG)



Connacht (IRL), contre Stade français (FRA) et Leicester Tigers (ANG)



Stade Français (FRA), contre Bristol Bears (ANG) et Connacht (IRL)



Leicester Tigers (ANG), contre Bordeaux-Bègles (FRA) et Bristol Bears (ANG)



Scarlets (PDG), contre Bordeaux-Bègles (FRA) et Bristol Bears (ANG)

Un nouveau format

Cette saison, la Coupe d'Europe de rugby comptera 24 équipes au lieu de 20 sur la ligne de départ. Il y aura deux groupes de 12, les huit premiers s’affronteront lors d’une phase finale classique avec des huitièmes en format aller-retour, des quarts de finale, le dernier carré et la finale. La saison de la Champions Cup s'étalera sur neuf week-ends, dont quatre journées de phase de poules à partir du mois de décembre. La finale aura lieu à Marseille le 28 mai 2022.