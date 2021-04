Champions Cup: Clermont-Toulouse en direct

Clermont ou Toulouse pour filer dans le dernier carré ?

Bonjour à tous et bienvenue sur RMC Sport. Nous allons suivre ensemble le Quart de finale de la Champions Cup entre Clermont et Toulouse. Un duel 100% français qui débute à 16h00, après celui que l'on a vécu plus tôt dans la journée entre l'UBB et le Racing (le fil du match ici).