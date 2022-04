La Rochelle-UBB en direct: l'exploit pour Bordeaux ?

Les Maritimes alignent quelques pépites

Côté rochelais, Ronan O’Gara a effectué quelques retouches dans sa composition d’équipe, avec les débuts européens de Matthias Haddad (21 ans) en 3e ligne et la titularisation de l’ailier international espagnol Martin Alonso Munoz (22 ans).

Sinon, la plupart des cadres sont présents sur la feuille de match. La 1ere ligne sera composée de Priso-Bosch-Atonio, puisque Pierre Bourgarit est remplaçant. Le capitaine Grégory Alldritt et le All Black Victor Vito sont titulaires en 3e ligne, tout comme la charnière néo-zélandais Kerr-Barlow/West et les internationaux français Jonathan Danty et Brice Dulin.

Sur le banc, les Maritimes ont gardé leurs deux armes de destruction massive : le deuxième ligne australien Will Skelton et le polyvalent fidjien Levani Botia.