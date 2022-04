Stade Français-Racing en direct: Paris veut prendre sa revanche dans ce nouveau derby

La compo parisienne !

Barré - Naivalu, Glover, Arrate, Etien, (o) Segonds, (m) Coville - Macalou, Gray, Briatte - Azagoh, Gabrillagues (cap.) - Roelofse, Panis, Castets.



Remplaçants : Latu, Kakovin, Melikidze, Francoz, Godener, Hall, Sanchez, Hamdaoui

Côté parisien, le jeune espoir Léo Barré est aligné à l'arrière et Joris Segonds reprend sa place d'ouvreur à la place d'un Sanchez dans le dur samedi dernier. Azagoh, Macalou, Arrate, Castets, Etien et Coville sont tous titulaires. L'Anglais Harry Glover fait son retour dans l'équipe après sa pubalgie et est repositionné au centre en l'absence de Waisea Nayacalevu et Ngani Laumape.