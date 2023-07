RMC, la seule radio officielle de la Coupe du monde de rugby 2023

RMC est fière d’annoncer qu’elle devient la seule radio officielle en France de la Coupe du Monde de Rugby 2023. L’événement planétaire aura lieu du 8 septembre au 28 octobre.

Radio n°1 sur le sport, RMC mobilisera sa rédaction et ses consultants sur cet événement exceptionnel qui aura lieu en France, du 8 septembre au 28 octobre. Avec une Dream Team rugby toujours plus étoffée, l’intégralité des 48 matchs commentés, une radio digitale 100% Coupe du Monde de Rugby ou encore des émissions délocalisées, RMC promet à ses auditeurs une couverture intégrale et exceptionnelle de la compétition.

Karim Nedjari, directeur général de RMC : "Cette année, RMC sera LA Radio Officielle de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France. Du matin au soir, toutes les équipes seront mobilisées pour suivre tous les matchs en direct, pour tout savoir sur les Bleus, tout raconter sur les coulisses de cet événement de l’année... Le Super Moscato Show, qui fête ses quinze ans, et les Grandes Gueules du Rugby se délocaliseront lors des matchs, l’After prendra les couleurs de la Coupe du Monde de Rugby et la radio digitale 100% Coupe du Monde de Rugby viendra compléter ce dispositif exceptionnel... Mais la compétition a déjà commencé sur RMC avec notamment la création d'un service rugby. Il sera dirigé par Wilfried Templier et Winny Claret, qui proposeront avec l'ensemble des correspondants en région, tout le meilleur du rugby sur tous les supports du groupe RMC."

Alan Gilpin, Directeur Général de World Rugby : "Nous sommes ravis de continuer notre collaboration de longue date avec RMC pour la couverture radio de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France, une 10e édition qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle. L’engouement du public français à moins de 60 jours du coup d’envoi est sans précédent et nous sommes convaincus que la qualité du dispositif de RMC permettra aux fans de rugby de suivre l’intégralité de la compétition et de ses coulisses."