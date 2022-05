Rugby: l'Espagne fait appel de son exclusion de la Coupe du monde 2023

Disqualifiée de la Coupe du monde de rugby 2023 qui se tiendra en France, l'Espagne a déposé un appel qui sera étudié par un comité indépendant. Les Leones sont accusés d'avoir fait jouer Gavin van der Berg, alors non éligible pour représenter l'Espagne.

L'Espagne a fait appel vendredi de la décision de la Fédération internationale de rugby d'exclure le pays de la Coupe du monde 2023 en France, pour avoir aligné pendant les qualifications un joueur non éligible, a annoncé World Rugby.

Le pilier sud-africain Gavin van den Berg avait été aligné à deux reprises face aux Pays-Bas (victoires 43-0 en 2020 et 52-7 en 2021), lors du Tournoi B, qualificatif pour le Mondial. Mais il n'aurait pas effectué les trois ans de présence en Espagne sans interruption de plus de 60 jours nécessaires pour être éligible, selon le règlement World Rugby.



Fin avril, une commission judiciaire indépendante avait imposé une amende de 25 000 livres (près de 30 000 euros), une déduction de cinq points et donc l'exclusion du pays de la Coupe du monde. Selon le communiqué dévoilé vendredi par World Rugby, l'Espagne "a fait appel" de cette décision et un "comité indépendant" sera en charge d'examiner cet appel. La date de l'audience n'a pas encore été confirmée.

Remaniement en vue au sein de la Fédération espagnole



Quelques jours après la décision de l'instance du rugby international, Alfonso Feijoo, président de la Fédération espagnole de rugby (FER) avait annoncé qu'il présenterait sa démission. "Je vais démissionner, mais pas avant que les procédures disciplinaires initiées ne soient bien avancées, pour empêcher les futurs responsables du rugby espagnol de les suspendre ou les annuler sans l'approbation de l'assemblée", avait-il affirmé. La FER avait notamment ouvert une procédure disciplinaire extraordinaire contre le club d'Alcobendas, celui de Gavin van den Berg. Selon elle, le club avait "eu connaissance d'une possible modification d'un document officiel qui octroyait le statut de joueur éligible à Gavin van den Berg".



De leur côté, les joueurs du XV du Lion ont affiché leur mécontentement : "Nous souhaitons communiquer notre dégoût, notre colère, et prendre nos distances avec les dirigeants qui n'ont fait que ruiner deux fois de suite notre participation au Mondial", ont écrit les joueurs.



La décision d'exclure l'Espagne ouvre la voie à la participation au Mondial-2023 à la Roumanie, qui avait déposé un recours devant la Fédération internationale. Le Portugal pourra quant à lui prendre part au tournoi qualificatif final organisé en novembre 2022 à la place de la Roumanie.