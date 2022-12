XV de France féminin: le sélectionneur Thomas Darracq quitte ses fonctions

La FFR annonce lundi le départ du sélectionneur du XV de France féminin Thomas Darracq "pour raisons familiales". Le technicien est remplacé par David Ortiz et Gaëlle Mignot.

Thomas Darracq, l'entraîneur-sélectionneur du XV de France féminin, quitte ses fonctions "pour raisons familiales", après avoir mené les Bleues à la troisième place de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande cet automne, a annoncé lundi la Fédération française de rugby. "La FFR a pris acte de la décision de son sélectionneur-entraîneur Thomas Darracq de quitter ses fonctions auprès du XV de France féminin pour raisons familiales", affirme la FFR dans un communiqué.

Darracq, qui avait été nommé fin mai après le Tournoi des six nations féminin à la place d'Annick Hayraud, que les Bleues avaient terminé à la deuxième place derrière l'Angleterre, est remplacé par ses adjoints, David Ortiz et Gaëlle Mignot. L'ancienne capitaine des Bleues victorieuses du Grand Chelem en 2014, et David Ortiz, ex-entraîneur des avants d'Agen (Pro D2), étaient jusqu'à présent "en charge de la mêlée et des attitudes au contact" pour l'une, et "de la touche et de la défense" pour l'autre. Darracq, 45 ans, "prendra des fonctions au sein de la Direction Technique Nationale (DTN) dans le cadre du haut niveau et du projet de performance fédéral", ajoute le communiqué.

Des relations tendues avec certaines joueuses

Au retour des Bleues du Mondial en Nouvelle-Zélande (8 octobre-12 novembre), l'arrière Jessy Trémoulière, peu utilisée par le staff pendant la compétition, avait dénoncé dans un entretien à L'Équipe "un manque de respect" de l'encadrement à son égard. A la suite de cet entretien, mais également des propos de plusieurs joueuses cadres à l'issue de la "petite" finale ayant fait état de frictions entre le staff et l'équipe en Nouvelle-Zélande, la FFR avait annoncé "qu'un travail de débriefing et d'analyse (avait) démarré au lendemain de la compétition avec l'ensemble des acteurs de la Coupe du monde". "Ce travail comprend l'écoute de l'ensemble des joueuses du groupe France ainsi que du staff. Il sera terminé vers le 20 décembre", avait expliqué la FFR. Les Bleues disputeront le Tournoi des six nations 2023 du 26 mars au 29 avril.