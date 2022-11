Coupe du monde féminine: la FFR répond aux virulentes critiques de l'arrière Jessy Trémoulière

L’Auvergnate Jessy Trémoulière (30 ans), hors des plans du sélectionneur pendant la Coupe du monde, s’est épanchée sur son ressenti concernant ce déclassement qu’elle a vécu comme une injustice.

La Coupe monde de rugby, achevée à la troisième place pour les Bleues, a laissé des traces qu’il ne sera pas aisé d’effacer. La compétition a charrié son lot de tensions, au point que les joueuses ont souhaité à un moment donné se réapproprier un plan de jeu qui ne leur convenait pas. Pour l’arrière Jessy Trémoulière, désignée meilleure joueuse du monde en 2018, cette compétition traversée dans la peau d’une remplaçante (une seule titularisation contre le Fidji) a nourri beaucoup d’amertume. Dans un entretien accordé à L’Equipe depuis son lieu de villégiature, la joueuse a dénoncé "un manque de respect", reprochant au staff de l’équipe de France de ne pas lui avoir justifié "honnêtement" sa mise à l’écart.

Bâtir un plan d'action pour rebondir en 2023

"Ils ont été malhonnêtes parce qu'il n'y avait pas du tout de discours constructif. J'ai le sentiment qu'on m'a mis la tête sous l'eau, qu'on m'a rabaissé. En ressortant des entretiens, j'avais l'impression d'être nulle, de ne plus savoir jouer au rugby", a-t-elle déclaré. La sortie de Jessy Trémoulière n’est évidemment pas passée inaperçue. La Fédération française de rugby a pris connaissance "des propos critiques à l’encontre de son encadrement" et précisé dans un communiqué "qu’un qu’un travail de débriefing et d’analyse a démarré au lendemain de la compétition avec l’ensemble des acteurs de la Coupe du monde". Le travail en question prendra fin le 20 décembre après l’audition des joueurs du groupe France ainsi que du staff.

"L’objectif est de bâtir un plan d’action qui sera mis en œuvre dès le début d’année prochaine pour améliorer encore les conditions de travail et de performance du XV de France féminin en vue du prochain Tournoi des Six Nations 2023", conclut la FFR. Le XV de France féminin cornaqué par Thomas Darracq a su rebondir après l’amère défaite concédée face aux Blacks Ferns néo-zélandaises en demi-finale avec une victoire sans appel (36-0) contre le Canada. Une rencontre pour laquelle l’expérimentée Jessy Trémoulière, capable d’évoluer en 10 (demie d’ouverture) comme en 15 (arrière), a débuté sur le banc. La victoire décrochée ce jour-là n’a semble-t-il pas réussi à soigner les blessures.