XV de France: Laure Sansus élue meilleure joueuse du Tournoi des VI Nations

La demi de mêlée tricolore, Laure Sansus, a été élue meilleure joueuse du Tournoi de VI Nations. La joueuse du Stade Toulousain devient la première française à recevoir ce prix.

Un joli lot de consolation pour Laure Sansus. Défait lors de l’ultime match du Tournoi des VI Nations contre l’Angleterre, le XV de France a laissé filer le Grand Chelem et le Tournoi par la même occasion. Laure Sansus, elle, ne repart pas bredouille puisqu’elle vient d'être désignée meilleure joueuse de la compétition ce mardi. “Je voudrais féliciter Laure pour ses performances exceptionnelles (...) et pour ce titre de meilleure joueuse du Tournoi qui est largement mérité. C'est une reconnaissance de la maîtrise qu'elle a démontrée tout au long de ce Tournoi 2022,” a déclaré Ben Morel, le patron des Six Nations, dans un communiqué. La demi de mêlée de 27 ans a notamment bénéficié du vote du grand public, récoltant 37% des suffrages. L'intéressé a-t-elle fait part de sa satisfaction via un communiqué de la Fédération française de rugby: “Même si c'est un titre individuel et ce n'est pas forcément ce qu'on cherche dans un sport collectif, c'est une grande fierté. C'est la récompense de tous les efforts que j'ai pu fournir pour arriver à ce moment.”

Première française à recevoir ce prix

Instauré en 2020, le trophée de meilleure joueuse couronne Sansus qui succède aux Anglaises Emily Scarratt (2020) et Poppy Cleall (2021), devenant ainsi la première française à recevoir cette distinction. Sur l’édition 2022, elle devance sa compatriote Madoussou Fall, et les Anglaises Sarah Bern et Marlie Packer.

Outre ce trophée, la native de Toutens a été sacré meilleure marqueuse du Tournoi avec six essais ainsi que meilleur passeuses, délivrant six passes décisives également. Sansus imitte Antoine Dupont, lui aussi auréolé du titre du meilleur joueur du tournoi des VI Nations en mars dernier. Entaché d’une défaite rédibitoire lors de la dernière rencontre contre l’Angleterre, la France a échoué à la deuxième place des VI Nations malgré un parcours presque parfait.