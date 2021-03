Pro D2: Thomas Lacelle, joueur de Provence Rugby, est mort à 25 ans

Thomas Lacelle, ailier du club de Provence Rugby (Pro D2), est décédé à l'âge de 25 ans. Il a perdu la vie dans un accident de la route.

Il avait seulement 25 ans. Thomas Lacelle, ailier du club de Provence Rugby (Pro D2), est tragiquement décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Selon Midi Olympique et La Provence, il a perdu la vie dans un accident de la route. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter violemment la rambarde d'un pont sur la commune de Saint-Junien (Haute-Vienne), dont il était originaire.

"Une étoile de plus qui brillera dans le ciel provençal"

"C’est une nouvelle qu’on n’aimerait jamais avoir à annoncer. Mais c’est avec stupeur, et une immense tristesse, que nous apprenons le décès accidentel de Thomas Lacelle aujourd’hui. Cette terrible nouvelle plonge l’ensemble du club dans une peine incommensurable, à la hauteur de la gentillesse du garçon", a indiqué son club dans un communiqué. Thomas Lacelle avait rejoint Provence Rugby en juin 2019 en provenance du Sporting Club Albigeois.

"Nous n’avons pas de mot et n’arrivons pas à réaliser, mais c’est bien l’un des nôtres qui s’en est allé aujourd’hui. Le club présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nos pensées émues vont à tous ceux qui le côtoyaient. Aujourd’hui, le club perd l’un des siens. Une étoile de plus qui brillera dans le ciel provençal", a ajouté Provence Rugby. Selon La Provence, il se trouvait seul à bord de son véhicule. Son corps sans vie a été retrouvé par une équipe de plongeurs des sapeurs-pompiers de Limoges.