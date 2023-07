Rugby Championship: les All Blacks envoient un signal aux Bleus avec une victoire éclatante contre l'Argentine

A deux mois du match d’ouverture de la Coupe du Monde face à l’équipe de France, les All Blacks affrontaient l’Argentine ce samedi soir. Et pour ce premier match du Rugby Championship, ils n’ont fait qu’une bouchée des Pumas, écrasés 41-12.

Rentrée réussie pour la Nouvelle-Zélande. Ce déplacement en Argentine, en ouverture du Rugby Championship n’avait pourtant rien d’évident. On se posait des questions sur l’état de forme de ces néo-zélandais, moins convaincants depuis la Coupe du Monde 2019. Les All Blacks restaient sur une défaite face à cette équipe argentine en août dernier, et n’avaient pas joué depuis le mois de novembre.

Mais dès les premières minutes, ils ont rappelé qu’ils restaient de très sérieux candidats à la victoire finale en Coupe du Monde.

Trois essais, marqués par Dan Coles, Ardie Savea puis Jordie Barrett sur une relance depuis ses 22 mètres, et les hommes de Ian Foster se sont envolés : 17-0 après 12 minutes de jeu.

Des Blacks tout en maîtrise

Menés par le demi d’ouverture des Chiefs Damian McKenzie, les néo-zélandais ont été impressionnants de puissance et d’efficacité, mettant à mal la ligne de défense argentine sur tous leurs lancements de jeu.

Bien aidés par les errements défensifs et les plaquages manqués des Pumas, ils s’assurent le bonus offensif avant la 30e minute de jeu grâce à une réalisation du centre Rieko Ioane.

Quelques minutes plus tard, le demi de mêlée Aaron Smith s’échappe au ras d’un regroupement pour conclure cette première période: 31-0 à la pause pour les Néo-Zélandais.

Deuxième période plus accrochée

Les Argentins ont bien réagi au retour des vestiaires, devant leur public de Mendoza. Une réalisation du pilier Lucio Sordoni ramène le score à 31-5.

Mais les Blacks gardent le contrôle, avec un essai sur un lancement de première main de Beauden Barrett. Le petit nouveau Emoni Narawa finit également dans l’en-but pour sa première sélection.

L’essai dans les dernières secondes du talonneur argentin Augustin Creevy est anecdotique, le score final est lourd, 41-12 pour les néo-zélandais.

Un duel alléchant face aux Sud-Africains

Prochain test pour les Blacks, samedi prochain, face aux sud-africains. Les Springboks, champions du monde en titre ont eux aussi réussit leur entrée dans ce Rugby Championship, dominant largement l’Australie 43-12.

Les Bleus, actuellement en stage de préparation à Monaco sont eux prévenus. Les All Blacks sont dangereux, et ils seront prêts, le 8 septembre prochain, pour défier les Français au Stade de France.