Rugby: l'ex-sélectionneur de l'Angleterre Eddie Jones reprend la tête des Wallabies

Récemment remercié de son poste de sélectionneur de l'Angleterre, Eddie Jones a été nommé à la tête de l'Australie, à huit mois de la Coupe du monde. Le technicien de 62 ans vivra sa deuxième expérience avec les Wallabies.

Eddie Jones rebondit rapidement. La Fédération australienne de rugby a annoncé lundi la nomination à la tête des Wallabies de l'ex-sélectionneur de l'Angleterre, qui remplacera Dave Rennie, licencié à huit mois de la Coupe du monde de rugby en France.



"C'est un grand coup pour le rugby australien que d'avoir le meilleur entraîneur du monde qui rentre au pays", s'est félicité le président de Rugby Australia, Hamish McLennan. C'est la deuxième fois que l'Australien Jones est à la tête des Wallabies, qu'il a conduits en finale lors du Mondial de 2003 en tant qu'entraîneur de 2001 à 2005.



Jones, remercié par l'Angleterre en décembre, a signé un contrat à long terme jusqu'à la prochaine Coupe du monde, en 2027 en Australie. En plus d'entraîner les Wallabies, il supervisera le programme de (l'équipe féminine) des "Wallaroos". Il remplacera ainsi le Néo-zélandais Dave Rennie, à la tête de l'Australie pendant trois saisons, licencié après seulement cinq victoires en 14 test-matches l'année dernière.



"C'est une merveilleuse opportunité pour moi de rentrer en Australie et de mener ma nation à la Coupe du monde de rugby", a déclaré Eddie Jones, 62 ans, qui prendra ses fonctions le 29 janvier. "Si nous pouvons avoir tout le monde en forme et en bonne santé (...), je suis sûr que nous pouvons aller en France et mettre fin à 24 ans de disette de Coupe du monde de rugby", a-t-il poursuivi, affirmant avoir "hâte de rentrer à la maison et de (s)'y mettre".

Depuis quelques semaines, les spéculations allaient bon train sur la possibilité que Jones réintègre les Wallabies. Cependant, la semaine dernière, Rennie avait affirmé que "cela n'arriverait pas". Son futur remplaçant venait en effet de mener l'Angleterre à sa pire saison depuis 2008, avec six test-matches perdus sur 12. Eddie Jones lui-même avait questionné le mois dernier sa capacité à rebondir et à reprendre la tête d'une nation lors d'une Coupe du monde, après plusieurs années éprouvantes.

"Niveau supérieur"

Il a notamment conduit l'Angleterre en finale de la Coupe du monde 2019, perdue face à l'Afrique du Sud. Mais "si quelqu'un vient me voir avec une offre que je ne peux refuser, alors je la prendrais en considération", avait-il cependant ajouté. "La compréhension profonde d'Eddie de notre système de rugby et sa connaissance de nos joueurs et de leurs parcours vont élever l'équipe au niveau supérieur", a assuré Hamish McLennan.



Le nouvel entraîneur des Wallabies aurait également été courtisé par d'autres nations comme le Japon et les Etats-Unis. De son côté, Dave Rennie était pressenti dans un club japonais, mais a démenti. Le chef de Rugby Australia, Andy Marinos, a salué le travail de ce dernier, en particulier dans la découverte de nouveaux talents.



Début janvier, les préparatifs de l'Australie pour la Coupe du monde avaient déjà été affectés par le départ de l'entraîneur-adjoint Scott Wisemantel. Ce dernier avait rejoint les Wallabies sous la direction du sélectionneur Dave Rennie en 2020, après 18 mois dans un rôle similaire avec l'Angleterre, alors dirigée par Jones.