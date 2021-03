Rugby: la tournée des Lions britanniques devrait bien avoir lieu en Afrique du Sud

Après avoir un temps envisagé des matches en Grande-Bretagne et en Irlande, les Lions britanniques ont décidé d'organiser leur tournée en Afrique du Sud, chez les champions du monde en titre.

La tournée des Lions britanniques se précise. Ce ne sera certainement pas en Irlande ou en Grande-Bretagne, comme cela avait été évoqué il y a quelques jours. A ce stade, l’hypothèse retenue est celle d’une tournée organisée en Afrique du Sud en juillet et août, comme prévu initialement.

Après des semaines de tractations, les autorités du rugby britannique et la Fédération sud-africaine, ont trouvé un terrain d’entente pour organiser les matches amicaux prévus entre les Lions et l’Afrique du Sud en Afrique du Sud. Les deux parties ont affirmé la nécessité d’un protocole sanitaire anti-Covid 19.

"Nous avons écarté l’option du Royaume-Uni pour se concentrer sur un accord avec l’Afrique du Sud, si elle le peut. Nous avons l’obligation d’y aller", a déclaré mardi à la BBC, Bill Sweeney, le patron du rugby britannique.

Depuis une semaine, les rumeurs bruissaient autour d'une éventuelle tournée en Irlande et en Angleterre. Mais la résurgence de l’épidémie en Europe, l'absence de perspectives financières données par le gouvernement ont conduit le Board britannique à se résoudre à organiser les matchs amicaux en Afrique du Sud. "La position du Board est que la tournée ait lieu comme prévue", a déclaré Jason Leonard, l’un de ses éminents représentants. Sous-entendu, l’événement doit se tenir, quitte à partir loin de ses bases.

Vers une tournée à huis clos?

Reste que la présence des spectateurs reste en suspens. La probabilité du huis clos demeure élevée. Sur ce point, le président de la Fédération sud-africaine Mark Alexander s’est inquiété des conséquences économiques d’une telle mesure. "Nous ne pouvons ignorer que cela fait partie de nos réflexions. Nous sommes déterminés à délivrer le meilleur produit et la meilleure expérience qu’ils soient pour les joueurs, les supporters et les partenaires commerciaux."

"Nous échangeons régulièrement pour organiser une tournée sécurisée en pariant sur une amélioration de la situation dans les prochaines mois", a-t-il déclaré. Depuis quelques semaines, la courbe des infections s'est considérablement infléchie en Afrique du Sud. De 90 000 cas hebdomadaires fin décembre à moins de 10 000 début mars. Une amélioration sensible qui a amené le gouvernement à déserrer l'étau. Le couvre-feu a été repoussée à minuit, et les rassemblements de plus de 250 personnes sont autorisés.

En 2009, la dernière tournée des Lions en Afrique du Sud avait réuni plus de 40 000 fans.