Rugby: Parti d’Afrique du Sud, fin du cauchemar pour Cardiff?

L’équipe de Cardiff, bloquée en Afrique du Sud depuis plusieurs jours, a pu décoller ce matin pour rentrer. Mais ces joueurs-là doivent maintenant respecter une période de quarantaine et ne feront pas partie de l’équipe qui, si le match a lieu, affrontera le Stade Toulousain la semaine prochaine en Coupe d’Europe.

C’est la fin d’un cauchemar pour les Gallois. Débarqués en Afrique du Sud il y a deux semaines pour y affronter les Lions le week-end dernier à Johannesbourg et les Stormers ce samedi au Cap, ils se sont retrouvés bloqués sur place après le report de leurs matchs. En cause, le développement du variant Omicron et le fait que l’Afrique du Sud ait été placée sur liste rouge des pays de la part du gouvernement britannique. Pour ne rien arranger, il y a quelques jours, les tests de deux de leurs joueurs s’étaient révélés positifs. Le groupe a dû patienter à l’isolement dans son hôtel, en tentant individuellement quelques exercices physiques, avant de pouvoir espérer rejoindre l’Europe.

C’est chose faite ce matin. Après deux refus, ils ont décollé. Mais le groupe de 42 personnes, testé cinq jours de suite, a été restreint de six membres, déclarés positifs et mis en quarantaine dédié à l’isolement en Afrique du Sud. "Ce qui me met vraiment mal à l’aise et la plus grande chose qui me bouleverse, c’est de rentrer chez moi et de laisser les gens ici, a déclaré le directeur du rugby Dai Young. En tant que directeur du rugby, c’est la plus grande chose à laquelle j’ai du mal à faire face. S’il s’agissait d’une blessure, un ou deux d’entre nous resteraient certainement ici, mais nous ne sommes pas autorisés à le faire dans ces circonstances. Ça me contrarie."

L’équipe de Cardiff doit voyager vers l’Angleterre avec une escale à Dublin, en Irlande. A leur arrivée, les 28 joueurs et 14 membres de l’encadrement devront respecter une nouvelle période de quarantaine de 10 jours. Ce qui implique qu’ils ne pourront pas participer à la première journée de Champions Cup face au Stade Toulousain, le samedi 11 décembre prochain, mais aussi certainement à la deuxième contre les Harlequins le week-end suivant. Seulement, visiblement, Cardiff veut tout faire pour que ces rencontres se disputent. Même avec un effectif extrêmement amoindri.

"Convaincu que ces joueurs porteront le maillot avec fierté"

"Nous avons un certain nombre d’internationaux à la maison, poursuit Young. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour honorer ces rencontres. L’équipe sera composée des internationaux qui ne sont pas venus avec nous et de certains de nos meilleurs joueurs de l’académie. Je suis confiant qu’ils vont porter le maillot avec fierté, mais nous avons besoin du soutien de Cardiff pour nous soutenir ». On veut bien croire au talent des Josh Adams, Willis Halaholo, Tomos Williams et les autres, mais, en dépit de la qualité des jeunes Gallois qui les accompagneront, affronter le quintuple champion européen dans ces circonstances semble bien illusoire.

L’organisme européen n’a, pour le moment, rien indiqué concernant une éventuelle annulation de ce match. A l’heure actuelle, il devrait se jouer. Le Stade Toulousain doit donc composer. Le manager Ugo Mola, qui avait clairement laissé entendre qu’il ferait tourner son effectif pour le déplacement à Bordeaux ce samedi et laisserait encore certains internationaux au repos afin de privilégier le début de la compétition européenne. Va-t-il revoir ses plans? En tous cas, côté gallois, Dai Young, qui ne pourra assister au match face à Toulouse, a lancé un appel aux joueurs qui seront sur le terrain: "Je sais que les garçons voudront le faire pour leurs coéquipiers en quarantaine. Nous regarderons depuis nos chambres et ce sera un vrai coup de pouce si nous voyons un Arms Park bondé. Nos supporters soutiendront les garçons, mais aussi ceux d’entre nous qui sont en isolement et le club pendant ce qui a été la période la plus stressante et la plus difficile que j’ai vécue en tant que directeur du rugby. Je suis convaincu que ces joueurs porteront le maillot avec fierté."