Lyon – Toulon : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Ce week-end marque le début de la saison de Top 14. Pour la troisième affiche de cette première journée, Toulon se déplace à Lyon. Voyons tout de suite comment suivre ce match.

Cette affiche entre Lyon et Toulon est à suivre ce samedi 19 août dès 16 heures sur les antennes de CANAL+.

Offre Canal+ Regardez Lyon - Toulon ! Profitez de l'offre Canal+ pour voir ce match et tous les autres matchs du Top 14 ! J'en profite

Comme l’an dernier, le groupe propose l’intégralité des rencontres du Top 14, en exclusivité et avec un dispositif bord terrain apprécié des abonnés.

Lyon – Toulon : Le quart sud-est à l’honneur dans cette affiche !

Si beaucoup d’équipes du Top 14 se concentrent sur le sud-ouest de la France, le quart sud-est est lui aussi bien représenté grâce à des équipes comme Lyon, Toulon ou encore Montpellier. Et pour cette première journée, Lyon et Toulon s’affrontent sur la pelouse du Stade Gerland. Troisièmes de saison régulière l’an dernier, les joueurs de Lyon avaient perdu leur quart de finale de Top 14, à domicile face à l’UBB. De leur côté, les joueurs de Toulon n’avaient pas eu le privilège de disputer de match de play-offs après leur septième place en fin de saison avec un bilan de 14 victoires pour 12 défaites. Pour les deux équipes, l’objectif est clair : rallier au minimum les demi-finales en fin de saison et faire mieux que l’an dernier. A quelques semaines de la Coupe du Monde de rugby, les deux équipes pousseront pour obtenir le meilleur classement possible.

Comment suivre Lyon – Toulon ?

Pour suivre cette rencontre entre Lyon et Toulon, l’abonnement à CANAL+ est nécessaire. Pour le retour des compétitions sportives, le groupe CANAL propose une offre à ne pas manquer avec un abonnement à l’ensemble de ses programmes pour 25,99 euros par mois et un abonnement de 24 mois. En souscrivant à l’offre CANAL+ Sport, c’est effectivement ce qui vous attend. Avec en prime, l’accès à d’autres chaînes comme Eurosport ou beIN SPORTS. Idéal pour garder un œil sur d’autres sports que le rugby comme le cyclisme, le handball, le tennis, le basket et bien évidemment le football.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.