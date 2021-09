Top 14: Chat et Chavancy prolongent au Racing 92

Le Racing 92 a annoncé les prolongations de contrat de ses deux internationaux tricolores Camille Chat et Henry Chavancy.

Le talonneur Camille Chat et le centre Henry Chavancy ont prolongé leurs contrats avec le Racing 92, a annoncé ce vendredi le club francilien de Top 14. Les Ciel et Blanc n'ont pas précisé la durée du contrat des deux joueurs, considérés comme des cadres du Racing et qui allaient être libres en juin.

Une double prolongation avant un déplacement à Biarritz

Chat (25 ans, 33 sélections) est arrivé en 2013 alors que Chavancy (33 ans, 5 sélections), capitaine habituel du club mais actuellement en phase de reprise après avoir été opéré de l'épaule droite en avril, a été formé au Racing 92.

Les hommes de Laurent Travers, actuels deuxièmes du classement, se déplacent samedi à Biarritz, pour le compte de la troisième journée du championnat de France de rugby.