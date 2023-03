Top 14: Cheslin Kolbe (Toulon) absent un mois

L'ailier sud-africain souffre d'une entorse à la cheville, il est sorti blessé lors de la victoire de Toulon à Lyon.

L'ailier sud-africain de Toulon (Top 14) Cheslin Kolbe, touché à la cheville droite pendant la rencontre entre Lyon et Toulon samedi pour le compte de la 21e journée de championnat, souffre d'une entorse, a annoncé mardi le club varois.

Kolbe, champion du monde avec les Springboks en 2019, est sorti à la 35e minute de jeu après s'être blessé en inscrivant le deuxième essai lors de la victoire varoise (27-23). "Actuellement en soins", a précisé le RCT, le Sud-Africain devrait être absent entre trois et quatre semaines.

"Frustré et déçu mais il suffit de garder la foi et de continuer. Toujours reconnaissant pour la victoire et le résultat. Merci pour tous les messages d'encouragement. Bientôt de retour je crois", a affirmé Kolbe en légende d'une photo postée sur son compte Instagram.

Le RCT déplore toujours les absences de ses deux internationaux français Jean-Baptiste Gros (fracture du radius) et Gabin Villière (fracture du péroné) et du talonneur Anthony Etrillard, blessé à un tendon d'Achille, a encore précisé le club.

Le troisième ligne et capitaine Charles Ollivon, quant à lui, ne disputera pas le huitième de finale de Challenge Cup face aux Cheetahs, samedi après-midi, car il bénéficie d'une semaine de vacances.