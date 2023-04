Top 14: Clermont prolonge le Fidjien, Peceli Yato

Le troisième ligne fidjien, Peceli Yato (30 ans), à Clermont depuis 2013, a prolongé son contrat de deux saisons de plus à Clermont, club avec lequel il est désormais lié jusqu'en 2025.

Le troisième ligne international fidjien, Peceli Yato (22 capes depuis 2015 avec les Fidji), a prolongé son bail à Clermont de deux saisons, plus une en option, a annoncé mercredi l'actuel 10e de Top 14, club avec lequel il est désormais au minimum lié jusqu'en juin 2025.



"Peceli est un symbole, a commenté dans un communiqué le manager clermontois Christophe Urios. Il était essentiel pour notre projet de parvenir à conserver Peceli. A mon sens, il représente la réussite clermontoise, cette génération de joueurs formés au club qui ont remporté le titre en 2017."

Urios considère la prolongation de Yato comme un recrutement

"Les prolongations des meilleurs joueurs sont toujours les meilleurs recrutements, a ajouté le technicien. Dans un contexte où d'autres joueurs importants ont choisi, il y a quelques mois, d'autres projets, voir Peceli continuer l'aventure à nos côtés est fondamental."



Troisième ligne puissant également capable d'évoluer en deuxième ligne, Yato a retrouvé les terrains fin janvier, après plus d'un an sans jouer en raison d'une blessure à un genou. Avec l'ASM, il a disputé 128 matches depuis 2013, remportant le Bouclier de Brennus en 2017 et le Challenge européen en 2019. Il est aussi finaliste de la Coupe d'Europe avec le club auvergnat en 2015 et 2017, et du championnat de France en 2019.