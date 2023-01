Top 14: Christophe Urios a dit oui à Clermont

INFO RMC SPORT - Clermont a trouvé le successeur de Jono Gibbes. Christophe Urios, lui-même démis de ses fonctions à l’UBB cette saison, a donné son accord et sera le nouveau manager de l’ASM. Et il va prendre ses fonctions très vite.

Il ne sera pas resté longtemps sans activité, mais il n’avait sûrement pas prévu de rempiler si vite. A la fin de l’année 2022, Christophe Urios avait posté un message sur ses réseaux sociaux. Limogé de l’Union Bordeaux-Bègles, il évoquait sa "situation inédite", "pas facile à vivre" et parlait surtout de "repartir bientôt au combat", car la compétition "lui manquait". Il n’aura pas attendu longtemps, pas en tout cas le mois de juin prochain comme il l’imaginait certainement, pour repartir sur un nouveau projet, à l’aube d’une nouvelle saison. Car selon nos informations, il a donné son accord pour être le nouveau manager de l’AS Clermont-Auvergne.

Il s’est entendu avec les dirigeants auvergnats qui étaient à la recherche d’un successeur à Jono Gibbes, écarté lundi matin. Les discussions, entamées en début de semaine, ont vite abouti, les deux parties avaient la volonté de travailler ensemble. L’ASM cherchait un patron pour redresser la barre et Urios, attiré depuis longtemps par cette terre de rugby à l’identité forte, est persuadé de pouvoir lui faire retrouver de son aura et de son lustre récent (champion de France en 2010 et 2017).

Des questions sur le staff

L’ex-entraîneur de l’UBB va certainement devoir terminer la saison avec le staff en place. En intégralité ? C’est la question mais rien n’empêche Jared Payne (défense), Julien Ledevedec (touche), Davit Zirakashvili (mêlée) et Benson Stanley (skills) de rester à ses côtés pour tenter de maintenir à flot une équipe actuellement 10e du Top 14 avec 31 points, soit 6 d’avance sur Brive, 13e et barragiste. Ces hommes se sont d’ailleurs envolés ce matin pour l’Afrique du Sud pour y affronter les Stormers ce samedi en Champions Cup lors de la 4e et dernière journée de la poule B. Actuel 8e de la poule B, Clermont peut encore espérer se qualifier.

Mais ensuite, les Clermontois, qui restent sur une seule victoire lors des cinq derniers matchs, ont besoin de retrouver de la sérénité en Top 14. Avec un déplacement prévu à Lyon, la venue de Castres et deux semaines plus tard, un voyage à Bordeaux pour y affronter l’UBB - où Urios retrouvera ses anciens adjoints (dont rien ne dit qu’ils ne seront pas ses futurs) Julien Laïrle et Frédéric Charrier - il faudra vite se mettre en ordre de marche. Le nouveau manager "asémiste" sera dès jeudi matin sur place. Après Castres, Bourgoin, Oyonnax, à nouveau Castres et Bordeaux-Bègles, Urios va diriger son 5e club.