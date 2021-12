Top 14: le multiplex du samedi va changer d'horaire

La Ligue nationale de rugby (LNR) va modifier la programmation des matchs du Top 14 à partir du mois de janvier, selon des informations de Rugbyrama confirmées par RMC Sport.

Comme indiqué par Rugbyrama, la Ligue Nationale de Rugby va modifier les horaires du multiplex du Top 14 du samedi à partir du mois de janvier. L’affiche du samedi passera de 17h à 15h et le multiplex, à l’inverse, de 15h à 17h.

Le but: augmenter les recettes dans les stades sur les matchs de 17h

Selon nos informations, ce changement est le fruit d’une demande formulée par les clubs de Top 14. Le diffuseur Canal+ a accepté. L’idée a été évoquée en début de semaine lors du comité directeur, puis adoptée par les présidents et elle sera officiellement entérinée mi-décembre, en marge de l’Assemblée générale de la LNR. Le but: augmenter les recettes dans les stades sur les matchs de 17h.

La prochaine journée de championnat (12e) a lieu ce week-end avec un choc entre les deux premiers du classement: Union Bordeaux-Bègles-Toulouse, samedi (21h05). Les deux week-ends suivants seront consacrés aux Coupes d’Europe. Le Top 14 reprendra ensuite pendant les fêtes avec un Boxing Day lors de la 13e journée programmée les 26 et 27 décembre. La 14e journée se déroulera quelques joueurs plus tard, les 1er et 2 janvier.