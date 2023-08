Top 14 Saison 2023 - 2024 : sur quelle chaîne regarder le rugby français cette année ?

Deux mois après la finale de l’édition précédente, le Top 14 est déjà de retour. Dans cet article, on vous explique comment suivre la saison 2023 / 2024 dans les meilleures conditions.

Après sa victoire au bout du suspens en finale du Top 14 face à La Rochelle, Toulouse remet son titre en jeu pour cette saison 2023 / 2024. Sur les 4 dernières éditions, le Stade Toulousain, club le plus titré en France, a réussi à lever le Brennus à 3 reprises.

Pour cette nouvelle saison qui démarre le 18 août prochain, le tenant du titre ouvre d’ailleurs le bal, à l’extérieur face à Bayonne. Parmi les chocs attendus de cette première journée, les téléspectateurs garderont un œil attentif aux duels entre le Racing 92 et l’Union Bordeaux Bègles mais également au Montpellier – La Rochelle prévu en levée de rideau de cette première journée. Au jeu des pronostics, c’est d’ailleurs le club rochelais qui part avec les faveurs des bookmakers, juste devant le Stade Toulousain, candidat sérieux à un quatrième titre en cinq ans. Le Racing 92 et l’UBB sont les deux principaux outsiders.

Chaine Top 14 : comment voir le Rugby pour la saison 2023 - 2024 ?

Si vous souhaitez suivre le Top 14 pour cette nouvelle saison 2023 / 2024, rien n’a vraiment changé par rapport à la saison dernière. A savoir que les rencontres resteront diffusées par le groupe CANAL+ via plusieurs canaux. A noter que CANAL+ restera le diffuseur exclusif des matchs du Top 14 jusqu’en 2027. Si les horaires sont sujets à modification, les 7 rencontres seront en principe proposées comme l’an dernier avec une rencontre en ouverture le vendredi soir sur CANAL+ Sport, une rencontre le samedi après-midi qui sera diffusée par CANAL+.

Puis les diffusions s’accélèrent avec 4 matchs programmés le samedi en fin d’après-midi sur les antennes de CANAL+ Sport et Rugby +. Pour clôturer la journée, l’ultime affiche sera proposée sur CANAL+, le dimanche en prime-time. Pour la première journée, le match d’ouverture entre Bayonne et Toulouse est prévu le vendredi à partir de 21 heures 05 avant les 5 matchs du samedi après-midi. Pour clôturer la première journée, la rencontre entre Montpellier et La Rochelle est proposée en prime-time sur les antennes de CANAL+ avec une prise d’antennes à 21 heures 05.

Le calendrier du Top 14 de Rugby est déjà disponible !

Comme avant le début de chaque saison, le calendrier de la totalité de la campagne 2023 / 2024 est déjà connu. Bien évidemment, il donnera lieu à quelques chocs entre les grosses écuries du top 14. Dès la première journée, l’UBB se rendra sur la pelouse du Racing 92 pour un premier duel entre les deux demi-finalistes malheureux de la dernière édition. A l’occasion du Boxing Day prévu le samedi 30 décembre, les deux finalistes de la saison précédente se retrouveront à La Rochelle pour la première manche. Une manche qui avait été largement dominée par les rochelais l’an dernier avec une victoire sur le score de 30 à 7. Le match retour entre les deux équipes est prévu lors de la vingt-cinquième journée. A noter que lors de la dix-neuvième journée, le Stade Toulousain se déplacera sur la pelouse de l’UBB pour un match qui pourrait être délocalisé au Stade Matmut Atlantique. Pour cette saison marquée par la Coupe du Monde de rugby qui se tiendra en France, le Top 14 sera à l’arrêt du week-end du 2 septembre à celui du 29 octobre pour une reprise qui marquera la quatrième journée. En fin de championnat, les matchs de barrages sont programmés du 14 au 16 juin tandis que les demi-finales de la compétition sont au programme le 21, 22 ou 23 juin. La grande finale se tiendra quant à elle au Stade Vélodrome de Marseille le 28 ou le 29 juin 2024.

