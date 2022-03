Top 14: Toulouse sauvé par ses Bleus contre le LOU

Le retour des récents vainqueurs du Grand Chelem avec le XV de France au Tournoi des VI Nations a fait du bien à Toulouse, qui a arraché la victoire face à Lyon ce dimanche, en clôture de la 21e journée de Top 14.

Avec neuf de ses dix internationaux français vainqueurs du Grand Chelem sur la feuille de match, le Stade Toulousain s'est imposé à domicile face à Lyon (27-19) dimanche, en clôture de la 21e journée de Top 14.

Mathis Lebel, Peato Mauvaka, Thomas Ramos, Thibaud Flament dans le XV de départ, Antoine Dupont, Romain Ntamack, François Cros, Cyril Baille et Julien Marchand sur le banc: battu lors de ses quatre dernières confrontations face au LOU, le Stade Toulousain avait sorti l'artillerie pour dompter sa bête noire. Un choix payant qui permet aux Toulousains de grimper sur la troisième marche du podium grâce à cette troisième victoire en quatre matchs, la neuvième en onze rencontres à domicile.

Toulouse double Lyon au classement

Sixième au coup d'envoi de cette 21e journée, le champion de France en titre fait la bonne opération du week-end pour passer devant sa victime du jour (5e) et garde en ligne de mire la deuxième place occupée par l'UBB qui compte cinq points de plus.

Malgré la présence dans son XV de départ de ses " Chelemards " Dylan Crétin et Romain Taofifenua, Lyon n'a toujours pas trouvé la clé à l'extérieur: c'est la 7e défaite lors des huit derniers déplacements du LOU, en ratant même le point du bonus défensif dans les dernières secondes.

Devant au score dés la cinquième minute grâce à un contre gagnant de Rory Arnold sur Baptiste Couillou, le Stade Toulousain, parfois mis en difficulté par les intentions lyonnaises, s'est ensuite appuyé sur ses internationaux pour garder les commandes à la pause (16-9). D'abord sur un essai tout en puissance de Mauvaka (10e), ensuite sur deux pénalités de Ramos (17e, 40e+1).

Dupont, Ntamack ou Marchand pour sonner la révolte

Nourri par l'indiscipline toulousaine, le LOU s'est reposé sur la réussite au pied de son ouvreur Lima Sopoaga pour rester au contact (16-12, 44e). Séduisants, les Lyonnais ont ensuite profité d'un ballon perdu pour permettre à Couilloud de s'échapper le long de la ligne et d'offrir l'avantage aux siens pour la première fois du match (19-16, 48e).

Il était temps pour le staff toulousain de lancer dans la foulée le reste de la cavalerie bleue avec les rentrées conjointes de Dupont, Ntamack, Cros et Marchand, suivis quelques minutes plus tard par Baille. Revenus à hauteur grâce au pied de Ramos (57e), les Haut-Garonnais se sont libérés sur un essai de leur arrière (73e), auteur de 17 points au total grâce à une dernière pénalité (78e).

Prochain défi pour le Stade Toulousain et ses Bleus: un périlleux derby à Castres qui n'a plus perdu dans son enceinte depuis 18 matches et un peu plus d'un an.