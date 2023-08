Toulouse - Montpellier : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite et fin de la deuxième journée du Top 14 ce dimanche. Pour la dernière, Toulouse accueille Montpellier. Voyons comment vous pouvez suivre ce match en direct.

Cette première rencontre de la saison à domicile pour Toulouse face à Montpellier est à suivre ce dimanche à partir de 21 heures 05 sur les antennes de CANAL+, le diffuseur de l’intégralité de la compétition.

Regardez Toulouse Montpellier Profitez de l'offre ! Canal+ vous permet de voir tout le Top 14 de la saison Je craque

Pour suivre l’avant match, vous pourrez arriver quelques minutes avant le coup d’envoi.

Toulouse souhaite lancer sa saison à domicile !

En ouverture du championnat, les joueurs de Toulouse ont connu une lourde défaite à l’extérieur face à Bayonne. Battus 26 à 7 lors du premier match de la saison, les joueurs de Toulouse arrivent revanchards à domicile face à Montpellier. De son côté, le club héraultais s’est imposé lors de son premier match de la saison, à domicile face à La Rochelle sur le score de 26 à 15. En l’espace de deux journées, les joueurs de Montpellier défient le champion et le vice-champion de France en titre. En cas de nouvelle victoire, Montpellier pourrait s’affirmer comme un outsider de plus en plus crédible. Mais la saison est encore longue et la Coupe du Monde prévue à cheval sur les mois de septembre et octobre pourrait redistribuer les cartes parmi les prétendants. Dans la partie suivante, on vous présente une offre à ne pas manquer pour suivre ce match.

Comment suivre Toulouse – Montpellier ?

Cette rencontre entre Toulouse et Montpellier nécessite donc un abonnement à CANAL+. Pour la rentrée sportive, CANAL+ propose un package à prix réduit avec son offre CANAL+ Sport disponible à 25,99 euros par mois et nécessitant de s’engager sur 24 mois. Via cette offre, les abonnés pourront naviguer entre les différentes chaînes du groupe CANAL+, que ce soit pour suivre du rugby, du football, des séries TV, des dessins animés ou encore des documentaires. En plus de l’ensemble des chaînes de CANAL+, ce package permet d’accéder à d’autres chaînes comme Eurosport ou encore beIN SPORTS.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.