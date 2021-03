Cluster du XV de France: Maracineanu met la pression à la FFR, "il en va de notre crédibilité"

La ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, a de nouveau placé la Fédération française de rugby (FFR) face à ses responsabilités au micro de RMC Sport ce lundi, après la naissance d'un cluster au sein du XV de France.

La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a maintenu la pression ce lundi sur la Fédération française de rugby (FFR), tenue d’expliquer la cascade de contamination au Covid-19 au sein du XV de France. Le ministère positionne la Fédération comme arbitre, et lui intime de faire toute la lumière sur un cluster qui pose toujours plus de questions. "C’est pour ça que, dans un premier temps, j’ai souhaité avoir des explications de la part de Bernard Laporte, qui me seront présentées en milieu de semaine", a indiqué à RMC Sport la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu.

Maracineanu: "On ne peut pas se permettre qu'il y ait des failles"

Alors que le gouvernement cherche à obtenir des réponses, Bernard Laporte a maintenu sa ligne sur France 2 dimanche soir, soutenant Serge Simon, son "Covid manager", et surtout Fabien Galthié, le sélectionneur, critiqué pour avoir quitté la bulle sanitaire du XV de France afin d’aller voir jouer son fils. Si la ministre déléguée aux Sports reconnaît qu’un protocole n’est jamais parfait, elle estime aussi qu’il doit faire en sorte que les risques soient limités au maximum.

"C’est essentiel, parce que, de mon côté, je me bats au quotidien pour que les compétitions de haut niveau et professionnelles aient lieu'", a insisté Roxana Maracineanu à notre micro. Et on ne peut pas se permettre qu’il y ait des failles dans les dispositifs qui nous sont proposés. Parce qu’il en va de la crédibilité de ce que nous présentons à la CIC interministérielle, et des autorisations et des exceptions que nous arrivons à obtenir pour le sport de haut niveau, et pour le sport professionnel."