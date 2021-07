Stade Français : le Sud-Africain JJ van der Mescht en renfort

Le jeune et solide deuxième ligne sud-africain des Sharks JJ van der Mescht (22 ans) portera les couleurs du Stade Français.

Le Stade Français se renforce encore. Après avoir recruté notamment Clément Castets, Nemo Roelofse, Romain Briatte, Harry Glover et surtout le All Black Ngani Laumape, le club parisien a trouvé une nouvelle recrue du côté de l’Afrique du Sud. Comme révélé par la presse locale, le solide deuxième ligne des Sharks JJ van der Mescht (1,97m, 127 kg) s’est également engagé pour trois ans. Il a été libéré "d'un commun accord et avec effet immédiat".



Le joueur de 22 ans, également capable d’évoluer en troisième ligne, jouit d’une belle côté dans son pays. "C’était génial chez les Sharks, mais je suis vraiment excité de passer à autre chose et de jouer en France et d’apprendre de nouveaux entraîneurs et joueurs qui feront de moi un meilleur joueur" a confirmé JJ van der Mescht. Son nom avait déjà circulé à plusieurs reprises au Stade Français, qui cherchait ces dernières semaines un renfort pour compenser les départs de Pablo Matera et Gerbrandt Grobler.

Les Sharks "très déçus" de perdre un joueur avec "un potentiel immense"

Pour les Sharks, c’est une évidemment un cup dur. "Nous sommes évidemment très déçus de perdre un jeune joueur avec les capacités de JJ, a déclaré Eduard Coetzee dans un communiqué. Il a un potentiel immense, et nous espérons que ce départ en France lui redonnera une motivation renouvelée pour travailler sa forme physique et sa discipline. Nos meilleurs vœux lui sont adressés pour ce prochain chapitre de sa carrière."