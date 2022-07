Japon-France: record égalé pour les Bleus, qui s'offrent une 10e victoire de suite dans la douleur

Vainqueur 20-15 face au Japon ce samedi, une semaine après une première victoire contre cette même sélection, le XV de France termine la saison en beauté et signe une 10e victoire de suite. Le record absolu de succès consécutifs est égalé.

85 ans après, le record absolu de dix victoires consécutives est égalé. Une semaine après un premier succès face au Japon, le XV de France a aussi remporté 20-15 la revanche disputée samedi à Tokyo. La dernière défaite remontant à l'été précédent (33-30 contre l'Australie), les Bleus réussissent une série inédite dans l'ère moderne et depuis la période 1931-1937.

Toujours sans les cadres et la quasi-totalité des titulaires auteurs du Grand Chelem au Tournoi des VI Nations, le XV de France a de nouveau réussi une bonne entame dans ce match précédé d'une minute de silence après la mort de l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe. Comme à Toyota la semaine passée, les Bleus, grâce à Matthis Lebel, ont inscrit le premier essai. Là encore, les Japonais ont su répondre vite. Sauf que Ryohei Yamanaka ne s'est pas contenté d'un seul essai en première période, mais de deux (12e, 40e). Ce qui, avec une pénalité de Ryohei Yamanaka (19e), a permis aux Brave Blossoms de mener 15-7 à la mi-temps.

L'essai salvateur de Couilloud

L'équipe de France n'était pas très différente de celle qui s'était adjugée la première manche: Fabien Galthié n'avait annonce qu'une modification dans l'équipe de départ, avec la titularisation du jeune Max Spring à la place de Melvyn Jaminet. Les Japonais de Jamie Joseph, eux, avaient procédé à trois changements. Mais ils ont, surtout, tenté une autre approche. Le capitaine Atsushi Sakate avait prévenu: "Lors du premier match, nous avons commis beaucoup de fautes de main, on n'a pas su garder le ballon et on a perdu. (...) Cette fois, nous sommes préparés: on veut contrôler le match".

Avec effectivement bien plus de possession et une défense plus solide, la sélection japonaise n'a cette fois pas sombré. Déterminés, les Bleus ont néanmoins mis la pression. Puis à force de grapiller du terrain et des points sur pénalités (45e, 60e), la faille a été trouvée avec Baptiste Couilloud qui est allé aplatir et faire passer la France en tête à dix minutes de la fin (70e).

Les milliers de supporters nippons dans les tribunes du stade olympique national de Tokyo ont pourtant cru à une victoire lorsque Tevita Tatafu a célébré un essai à la 75e. Sauf que Yoram Moefana l'avait empêché d'aplatir, ce que l'arbitrage vidéo a permis de constater, sauvant ainsi la victoire des Bleus, qui achèvent donc leur belle saison en restant invaincus.