Terrain sur mesure, hôtel de luxe, fan zone… Rueil-Malmaison se prépare à accueillir le XV de France

C’est à Rueil-Malmaison que les Bleus vont s’installer durant la Coupe du monde de rugby. Un camp de base préparé dans les moindres détails, et une ville qui s’est parée des couleurs du XV de France.

Rien n’est laissé au hasard. Ce mardi, le futur terrain d’entraînement des Bleus était enfin tracé. La peinture blanche appliquée minutieusement sur un gazon tondu de près. C’est au stade du Parc de Rueil-Malmaison que le XV de France ira bientôt s’entraîner. La ville, située dans l’Ouest parisien, s’apprête à accueillir Antoine Dupont et les siens à partir du 2 septembre. Pour éviter tout avantage par rapport aux autres sélections, les Français vont délaisser leur habituel centre à Marcoussis pour s’installer ici. Ils y resteront au moins jusqu’à prendre la direction d’Aix le 17 septembre, et pourraient bien retrouver les lieux jusqu’à la grande finale du 28 octobre.

Alors pour nourrir les ambitions des Bleus, le terrain d’entraînement se doit d’être idéal. "Il a été entièrement refait aux dimensions du Stade de France, avec une pelouse de la qualité d’un match international", se réjouit Olivier Godon, adjoint aux Sports de la ville. "Tout a été mis en place avec une relation quasi-quotidienne avec l’organisation de France 2023, mais aussi avec l’Equipe de France. Dès l’annonce de la venue du XV de France, Fabien Galthié a voulu voir les installations", se souvient-il.

"Tout sera prêt" pour les Bleus

"On a tout un plan de charge qu’on suit exactement. La hauteur de gazon par exemple doit être entre 30 et 40 millimètres. Là on est à peu-prêt à 38 millimètres", précise Patrick Torremans, l’intendant du terrain, qui va continuer à entretenir la pelouse tout le long du séjour des Bleus. "Pour s’occuper du terrain il y aura à peu près deux permanents, et ensuite du personnel intérimaire. On aura cinq ou six personnes sur le terrain tous les jours. On mettra les gens qu’il faudra et tout sera prêt", assure-t-il, confiant.

Mais ce n’est pas seulement le terrain qui a été préparé sur mesure pour les internationaux français. Une salle de préparation physique de 420 mètres carrés (et 50 postes de travail musculaire) a été installée le long de la pelouse sous une grande tente de réception. Une autre installation a été placée au bout du terrain, et fera office d’espace de vie pour le groupe, qui pourra s’y restaurer ou faire des points vidéo.

Les gradins ont été entièrement refaits pour pouvoir accueillir des supporters. Le club-house est lui aussi flambant neuf, et servira de zone presse durant la Coupe du monde. Mais quand les Bleus voudront rester à l’abri des regards et des caméras, ils le pourront. De grands panneaux ont été installés devant la pelouse, pour permettre à Fabien Galthié et son staff de mener des entraînements à huis clos.

Des centaines de milliers d’euros de travaux

"Plusieurs centaines de milliers d’euros ont été investis. Je parle d’investissement puisque ce sont des choses qui vont rester. Les travaux chiffrent très vite, mais tout ça c’est aussi un investissement pour les clubs", souligne Olivier Godon. Mais recevoir les Bleus, pour lui, c’est avant tout une fierté.

"C’est un honneur d’accueillir l’équipe de France ici. On représente le monde du rugby amateur. On a un club familial et on est très honoré. Il y a un engouement de toute la ville pour cet événement. Tout le service des sports est mobilisé depuis des mois pour livrer l’ensemble des installations au boulon près", conclut l’élu. Au centre-ville, cet engouement se fait ressentir. La façade de l’Hôtel de ville a été complètement redécorée en l’honneur des Bleus. Une fan zone va même être installée pour suivre le match d’ouverture, ainsi que les éventuels matchs à élimination directe de la France.

A chaque coin de rue, sur chaque lampadaire orné d’un drapeau, sur chaque tableau publicitaire… impossible d’échapper aux couleurs du XV de France. "On les supporte, on est derrière eux. De savoir qu’ils ne sont pas loin ça nous donne plus de force pour les soutenir. Ils sont à la maison donc c’est encore plus motivant", s’enthousiasme Dan, un habitant de Rueil.

L’hôtel préféré du PSG

Maillot de l’Equipe de France de football sur le dos, Mathieu se découvre quant à lui une nouvelle curiosité. "De base, je ne suis pas beaucoup le rugby. Mais là, je vais m’y intéresser beaucoup plus! Ça fait plaisir, ce n’est pas loin de chez moi. C’est impressionnant. D’habitude on ne voit les joueurs qu’à la télévision et on ne s’attend pas à les voir près de chez soi. C’est une super nouvelle", sourit-il.

Ces athlètes, il pourra notamment les observer le 11 septembre, lors d’un entraînement ouvert au public. Ou peut-être préféra-t-il aller à leur rencontre dès le 2 septembre, lors de la cérémonie d’accueil du XV de France organisée par la ville. Dans la foulée de cette cérémonie, l’effectif se rendra à son hôtel, le Renaissance, lui aussi à Rueil-Malmaison. C’est dans cet hôtel 4 étoiles, qui accueille le Paris Saint-Germain avant ses matchs à domicile et avait notamment logé la Russie à l’Euro 2016 de football, que les Bleus vivront au minimum le début de leur compétition.