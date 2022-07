Japon-France en direct: les Bleus remportent une 10e victoire de rang et terminent la saison invaincus

L'ESSAI DE LEBEEEEEEEL ! (JAP 0-7 FRA)

Et voilà le premier essai de l'équipe de France en deux temps ! On envoie d'abord Moefana au centre de l'attaque pour fixer la défense. Puis on ouvre rapidement sur l'aile de Lebel qui cale une énorme accélération sur cinq mètres et termine l'action. En coin, Lucu enquille, 7 à 0 !