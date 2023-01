XV de France: 13 joueurs ménagés pour le premier entraînement collectif à Capbreton

Le XV de France a entamé sa préparation au Tournoi des VI Nations à Capbreton (Landes). Pour le premier entraînement collectif, treize joueurs, qui ont pour la plupart joué dimanche en Champions Cup, ont été ménagés.

Les Bleus sont arrivés ce mardi sur le terrain du stade du Parc des sports de Capbreton (Landes) aux alentours de 16h. Après un bref échauffement, sur une pelouse impeccable, le groupe a été séparé en deux équipes, pour travailler la défense puis les lancements de jeu, face aux Espoirs du Biarritz Olympique, venus en voisins pour l’occasion. Mais treize joueurs manquaient à l’appel. Le long de la balustrade, emmitouflés dans leurs manteaux qui les protégeaient d’un froid sec, on pouvait apercevoir ceux qui étaient pour la plupart sur le pont dimanche, lors de la 4e journée de la Champions Cup.

Ainsi, Baille, Marchand, Camara, Flament, Chalureau, Willemse et Jelonch, tous engagés sur les terrains il y a deux jours, étaient observateurs de la séance. Atonio et Macalou, respectivement titulaires avec La Rochelle et le Stade Français samedi, les accompagnaient également. D’autres n’étaient même pas présents: Dupont (en déplacement à Londres hier pour la journée médias du Tournoi), Ntamack, Barassi et Jaminet sont restés à l’hôtel des Bleus. On saura ce mercredi si ces joueurs "ménagés", reviendront tous sur le pré, puisque l’entraînement dit "à haute intensité" est prévu à 14h.

14 joueurs seront libérés jeudi matin

Pour les autres, une équipe en bleu a été mise en place. Au sein de celle-ci, en considérant les nombreux absents chez les "tauliers", les observateurs évaluaient une partie des futurs titulaires (dans le genre, "il vaut mieux être en bleu"): on trouvait Wardi, Barlot et Falatea en première ligne, Lavault et Taofifenua en 2e, Cros, Alldritt et Ollivon en 3e ligne. Le Garrec et Jalibert formaient la charnière, Moefana et Fickou la paire de centres, Dumortier à l’aile gauche (alors que Lebel était plutôt attendu), Penaud à l’aile droite et Ramos à l’arrière. Laurent Labit menait la séance, sous l’œil de Fabien Galthié, qui intervenait parfois en s’adressant individuellement aux joueurs.

De l’autre côté, une équipe en blanc, renforcée par de jeunes Biarrots. Priso, Baubigny, et Haouas en première ligne, Jolmes en 2e, Boudehent, Bécognée et Cretin en 3e ligne. La charnière était composée de Coly et Hastoy, les centres Delbouis et Gailleton, Buros à une aile, Lebel à l’autre et le jeune Bielle-Biarrey à l’arrière. Le tout devant les caméras d’une équipe de tournage de Netflix, déjà aux côtés du XV de France. Jeudi matin, quatorze des quarante-deux joueurs du groupe seront libérés et rejoindront leur club pour disputer la 16e journée du Top 14.