XV de France en direct: la compo face au pays de Galles, sans Penaud et Taofifenua

"On a bien vu qu'il avait été bousculé contre l'Ecosse. Cela fait partie du chemin, on se dit les choses et il a analysé son match. On accepte les critiques. L'important c'est la complémentarité et le fait de cocher les cases. Certaines cases sont plus faciles à cocher en fonction de l'adversaire et des conditions du match. En Ecosse il y avait beaucoup de vent et cela a gêné sur les ballons aériens et le jeu au pied. Au pays de Galles on aura sûrement moins de vent mais le toit sera ouvert et on aura peut-être de la pluie. Le jeu aérien c'est une gestion collective avec la pression mise sur l'adversaire et l'aider apportée au sol pour le réceptionneur. On ne peut pas isoler un seul joueur, cela serait le fragiliser."