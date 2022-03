XV de France: avec Dupont, Fickou et Villière contre le pays de Galles

Trois jours avant le match contre le pays de Galles à Cardiff, le XV de France s’est une nouvelle fois entrainé avec Gabin Villière à l’aile. Le Toulonnais, forfait en Ecosse, devrait reprendre sa place. Si Grégory Alldritt, lui, était bien de retour lors de la séance à haute intensité ce mardi, Gaël Fickou, grippé à son tour, était ménagé mais il devrait cependant pouvoir tenir sa place vendredi soir, tout comme Antoine Dupont qui a pourtant dû écourter sa séance après avoir été touché au bras gauche.

Les jours se suivent et se ressemblent à Marcoussis. Sous le soleil de l’Essonne, le XV de France a répété ses gammes mardi après-midi, à désormais trois jours du match contre le pays de Galles pour le compte de la quatrième journée du Tournoi des VI Nations (vendredi 21h). Ménagé en début de semaine en raison d’un léger état grippal, Grégory Alldritt a retrouvé le chemin des terrains. Le Rochelais a même récupéré sa place au centre de la troisième ligne qui sera alignée à Cardiff, aux côtés d’Anthony Jelonch et François Cros.

Si la composition d’équipe ne sera officiellement communiquée que mercredi midi par Fabien Galthié et Raphaël Ibanez, il ne fait désormais plus de doutes que le paquet d’avants sera reconduit, logiquement, dans son intégralité pour défier le XV du Poireau. Avec un duo devenu classique Willemse-Woki en deuxième ligne et Atonio, Marchand et Baille, un cran devant. Ce n’est pas une surprise tant tous ces hommes ont donné satisfaction depuis le début du Tournoi.

Fickou grippé mais devrait bien jouer vendredi

Derrière, la séance du jour, disputée sous les yeux de plusieurs anciens joueurs devenus techniciens, dont Yannick Nyanga, Dimitri Szarzewski, Julien Arias ou encore Rémi Talès, tous en formation au CNR, a confirmé aussi les tendances de lundi, en particulier le retour de Gabin Villière à l’aile. Le Toulonnais aux 10 sélections, grande satisfaction des matchs contre l’Italie et l’Irlande, est bien opérationnel. Il devrait retrouver son numéro 11 après avoir soigné sa fracture du sinus qui l’avait contraint à renoncer au dernier match. Auteur de trois essais depuis le début de ce Tournoi, comme Damian Penaud aligné sur l’autre aile, il sera un atout précieux dans un Millennium Stadium bouillant, un stade qu’il va découvrir avec les Bleus.

À l’aile, Villière prendra la place de Yoram Moefana, qui avait parfaitement dépanné à ce poste voilà dix jours à Murrayfield. Le Bordelais devrait bien quitter le XV de départ à moins que Gaël Fickou, grippé et dispensé d’entrainement à son tour (comme Baptiste Couilloud), ne puisse tenir sa place aux côtés de Jonathan Danty. Mais en l’état, le cas du Racingman aux 69 sélections ne suscite pas d’alarmisme dans les rangs du staff. Derrière, le Perpignanais Melvyn Jaminet, à la peine dans le vent d’Edimbourg, aura l’occasion de se reprendre au pays de Galles. Pour la charnière, Antoine Dupont et Romain Ntamack sont attendus.

La frayeur Dupont

Pourtant, ce mardi, un petit vent de frayeur a soufflé sur Marcoussis vers 15h30. Dupont a dû alors écourter son entraînement. Le capitaine des Bleus a d’abord été soigné, sur le bord du terrain, au niveau du coude et du biceps, avec le bras gauche entouré d'une poche de glace. Avant de regarder ses partenaires terminer la séance quelques minutes plus tard et de retrouver un peu le sourire. "Il a pris un coup au biceps mais je ne pense pas que ce soit bien grave, il a préféré ne pas prendre de risque", a déclaré son coéquipier François Cros dans la foulée en conférence de presse. L’optimisme est visiblement de mise dans les rangs de l’équipe de France comme nous l’ont confirmé plusieurs sources. "Aucune inquiétude", nous dit-on. Dupont devrait bien tenir sa place, pour le plus grand bonheur des supporters français.

Sur le banc, l’interrogation, comme toutes les semaines, concerne la répartition entre les avants et les trois-quarts. Si une fois encore, le staff mise sur six "gros", il s’agira de Mauvaka, Gros, Bamba, Taofifenua, Cretin et Flament qui seraient accompagnés de Lucu et Ramos. Si finalement trois joueurs des lignes arrières sont retenus, Moefana ferait faire partie des "finissseurs" décisifs ces dernières semaines. Et en cas de victoire vendredi, il sera temps ensuite de basculer sur le dernier rendez-vous, huit jours plus tard, contre l’Angleterre au Stade de France. Avec l’espoir, alors assumé, de remporter le premier Grand Chelem depuis douze ans…

Le XV de France probable contre le pays de Galles: Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille.