XV de France: trois semaines d’arrêt pour Taofifenua

Le deuxième ligne du XV de France Romain Taofifenua s’est blessé à l’entraînement. Touché au ischio-jambiers, il sera éloigné des terrains trois semaines, mais reste avec les Bleus. François Cros poursuit sa progression pour revenir et Anthony Jelonch pourrait reprendre l’entraînement avec le Stade Toulousain la semaine prochaine.

Avant même l’entraînement collectif du quinze de France cet après-midi, la presse a été convoquée pour un "point infirmerie". le staff du quinze de France avait a communiquer: le deuxième ligne Romain Taofifenua (32 ans, 43 sélections) s’est blessé mardi, à l’issue de l’entraînement. C’est ce qu’a expliqué Bruno Boussagol, le manager santé: "Il a eu une douleur sur les ischio-jambiers. Et après examen, il a une petite lésion musculaire." L’arrière de la cuisse gauche précisément pour le colosse lyonnais, qui va devoir s’arrêter dans cette préparation sur la route de la Coupe du monde. On ne prend pas de risque, mais il reste à Marcoussis.

Absent contre l'Ecosse et les Fidji

"Il va rester dans le groupe et on le prend en charge, a poursuivi Boussagol. Il continue sa préparation mais ne sera pas sur la haute intensité et sur le collectif. Il va être accompagné pour reprendre progressivement le terrain, le temps que la zone cicatrise. L’objectif, c’est de le réévaluer sur trois semaines." Trois semaines d’arrêt, ce qui va lui faire louper les matchs de préparation en Ecosse, face à ces mêmes Ecossais à Saint-Etienne et contres les Fidji à Nantes. Au final, "Tao" ne rejouera pas avant l’annonce de la liste définitive des 33 joueurs amenés à jouer la Coupe du monde.

Son statut de joueur "premium" ne fait pas de lui un joueur "menacé". Les "droitiers" en deuxième ligne, puissants comme lui, ne sont pas légion. S’il faudra tout de même prendre la bonne décision, on va donc se laisser le temps de le soigner, pour un retour progressif sur le terrain. Un retour qui est attendu pour François Cros. Le troisième ligne, touché aux adducteurs la semaine passée et réduit à un rôle d’entraîneur adjoint sur le terrain (il travaille la stratégie sur les touches avec les avants par exemple) progresse selon Boussagol: "Ces résultats sontbtrès intéressants. Il a commencé çà faire des activités sur le vélo, donc c’est très encourageant. On se laisse du temps pour l’amener dans les meilleures conditions. Il va être évalué semaine après semaine. On aimerait le remettre dans le circuit le plus tôt possible, après le match retour de l’Ecosse peut-être. Ça dépendra de son évolution et de l’imagerie à la clinique."

Enfin, le cas du troisième ligne toulousain Anthony Jelonch a été évoqué. Victime d’une rupture des ligaments croisés face à l’Ecosse en février dernier, pour lui aussi, l’évolution est positive. Il est rentré du CERS, il est à Toulouse. Il a justement fait des évaluations ce matin. C’est très positif car il a des tests musculaires qui sont plus forts qu’avant. Il a profité de sa période de rééducation pour travailler sur des points particuliers. C’est son chirurgien, Vincent Pineau, qui va donner, quand il le décidera, le feu vert de sa reprise. Ce qui est certain, c’est que d’ici la semaine prochaine, il est sur des ateliers collectifs rugby adaptés à Toulouse. Mais il est de retour sur le terrain.