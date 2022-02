Lille - PSG : streaming, diffusion, heure... Découvrez comment voir le match

Ce dimanche 6 février voit s’affronter les équipes de Lille et de Paris. En ce début d’année difficile pour les deux clubs, assistez à la rencontre qui bousculera le milieu de classement de Ligue 1.

Pour la première fois cette année, le stade Pierre Mauroy de Lille reçoit le Paris Saint-Germain sur sa pelouse. Dixième du classement général avec 32 points, l’équipe de Lille a commencé l’année avec des résultats mitigés. Le LOSC doit donc tout faire pour décrocher la victoire et remonter dans le classement ! Pour ce faire, les joueurs de Lille sont partis quatre jours en Espagne pour effectuer les derniers réglages. A égalité de points avec Nantes, les hommes de Gourvennec vont avoir devant eux une équipe du PSG marquée par les changements du mercato d’hiver. L’équipe du Paris Saint-Germain, première du classement avec 53 points, devance Nice de 11 points. Avec seulement 1 défaite pour 22 matchs joués, le PSG va tenter de s’imposer à Lille ce dimanche. Après une longue blessure qui l’a immobilisé huit semaines, Neymar Jr a repris l'entraînement. Toutefois, on ne sait toujours pas s’il sera sur le terrain en face du LOSC !

Lille - PSG Suivez le match sur Prime Video ! Regardez l'intégralité du match sur la plateforme Amazon Prime Video J'en profite

Streaming Lille - PSG : regardez le match sur Amazon Prime Video

Le match entre Lille et le Paris Saint-Germain du dimanche 6 février est accessible sur Amazon Prime Video. L’abonnement coûte 5,99 euros par mois et inclut un essai gratuit d’un mois. Pour les étudiants, il y a une offre spéciale à 24 euros par an, avec un essai gratuit qui atteint 90 jours. Pour suivre en direct les matchs de Ligue 1 Uber Eats, optez pour le Pass Ligue 1 au prix de 12,99 euros par mois ! Vous aurez accès à tous les matchs de Ligue 1, aux émissions spéciales d’avant match, d’après match et pendant la mi-temps. En cas de multiplex, c’est vous qui choisissez quel match regarder ! Mais ce n’est pas tout, avec le Pass Ligue 1, vous pouvez visionner chaque week-end « Dimanche Soir Football », qui offre un résumé des matchs de la journée. En plus, tous les matchs sont disponibles en replay 15 minutes après la fin de la rencontre et pendant une semaine.

Suivez le match Lille - PSG en direct sur Amazon Prime

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.