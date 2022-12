L'ancien kickboxeur Andrew Tate arrêté en Roumanie pour traite des êtres humains en raison d'une vidéo moquant... Greta Thunberg

Ancien champion de kickboxing devenu influenceur plus que controversé avec des positions ouvertement misogynes, Andrew Tate a été arrêté avec son frère en Roumanie ce jeudi dans le cadre d'une enquête sur la traite des êtres humains. Une erreur de l'homme de 36 ans dans une vidéo ciblant la militante écologiste Greta Thunberg aurait permis cette arrestation.

L'ancien kickboxeur américain Andrew Tate a été arrêté, jeudi soir, en Roumanie ainsi que son frère dans le cadre d'une enquête sur la traite des êtres humains, a appris l'AFP de la part de plusieurs médias du pays. Les deux hommes étaient recherchés par la police locale dans le cadre d'une enquête pour traite des êtres humains.

Devenu influenceur "toxique", et personnalité reconnue pour ses prises de position ouvertement misogynes, l'homme de 36 ans, qui compte 85 combats en kickboxing pour 76 victoires (dont 23 par KO), a vu sa villa en Roumanie être perquisitionnée par la police, comme le rapporte le média roumain Libertatea. Tate, qui s'est aussi essayé au MMA (3 combats pour 2 victoires et 1 défaite), va être interrogé par des équipes luttant contre le crime organisé et le terrorisme dans le pays. Son domicile avait déjà été perquisitionné en avril dans le cadre d'une enquête sur la traite des êtres humains, motivée par des informations selon lesquelles une Américaine était détenue dans la propriété contre son gré. Les autorités roumaines ont trouvé à la fois une femme roumaine et une femme américaine dans la propriété.

Quand Greta Thunberg fait tomber un masculiniste toxique

Banni de façon permanente de YouTube, TikTok, Meta (Facebook et Instagram) en raison du développement de ses discours haineux, Andrew Tate avait interpellé la militante écologiste Greta Thunberg le 27 décembre 2022 sur Twitter, dernier réseau social grand public où il peut encore s'exprimer.

"Salut Greta. J’ai 33 voitures. Ma Bugatti a un moteur quad turbo de 8 litres et 16 valves. Mes deux Ferrari 812 competizione en ont un de 6,5 litres et 12 valves. C’est juste le début", a écrit le boxeur en postant une photo de lui à côté de sa Bugatti. "S’il te plaît, donne-moi ton adresse mail comme ça, je pourrai t’envoyer la liste complète de ma collection de voitures et leurs énormes émissions respectives".

La jeune femme de 19 ans avait répondu à son appel avec ironie en l'affichant publiquement sur la plateforme : "Oui, merci de m’éclairer. Envoie-moi un mail à l’adresse energiedepetitebite@achètetoiunevie.com".

La réponse de la militante écologiste a probablement fait bouillir Tate puisque ce dernier publiait dans la foulée une vidéo de deux minutes sur Twitter, vue près de dix millions de fois. Et ce jeudi soir, c'est cette vidéo qui est en cause puisque vers la fin de celle-ci, on aperçoit des cartons de pizza avec, dessus, le logo du restaurant roumain dans lequel il les aurait commandées. Un indice de poids pour la police roumaine qui, quelques heures après, mettait la main sur Tate et son frère.

Une erreur de jugement majuscule pour un homme décrié depuis longtemps pour ses propos, notamment sur "la responsabilité des femmes si elles sont agressées"...