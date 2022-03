Quand Fabien Roussel encourage son "grand garçon" avant un combat de MMA

Le candidat du parti communiste a l'élection présidentielle a posté un surprenant message de soutien à son "grand garçon" Kevin Oumar, qui combat en MMA à Abou Dhabi ce vendredi.

A 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le message sur les réseaux sociaux du candidat communiste Fabien Roussel n'est pas vraiment passé inaperçu. "Aujourd'hui mon grand garçon va combattre en MMA à l'UAE Warriors Africa à Abu Dhabi. Vas y mon grand, t'es le meilleur!"

Kevin Oumar n'est pas le fils biologique de Fabien Roussel. C’est le fils de son ancienne compagne. "Oumar, c’est le nom de son père" explique le candidat à BFMTV. "Je l’ai en partie élevé ; on est une grande famille recomposée. C’est mon grand fils." D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que Kevin Oumar apparaît sur le compte Twitter du candidat. Il figure sur une photo de famille postée à la mi-janvier (la fameuse photo, en mode "repas de famille" où ils mangent… du couscous, suite à la polémique autour de la "bonne viande").

Fabien Roussel: "Ça me fait plaisir de le soutenir et de mettre un coup de projecteur sur lui"

A 28 ans, Kevin Oumar est combattant professionnel de MMA, une discipline qu'il pratique depuis une dizaine d'année et participe à des compétitions au niveau mondial, dans la catégorie des "Light Heavyweight" (mi-lourds) (1,85m pour 92.99 kgs). Il est actuellement à Abu Dhabi où il dispute un combat face au Marocain Mohamed Amine lors du UAE Warriors 27: Africa. En, professionnel, il compte sept victoires pour trois défaites (et reste sur quatre victoires d'affilée).

Fabien Roussel l’avoue: il n’est pas tout à fait serein que son fils pratique ce sport de combat. "Ça fait peur" nous dit-il. "Mais bon, c’est comme tous les sports. C’est aussi flippant quand on a un gamin qui fait des descentes de ski." Et c'est d'ailleurs par fierté pour la réussite de son fils qu'il a posté ce message en pleine campagne alors que le candidat communiste a très peu exposé sa vie privée: "Ça me fait plaisir de le soutenir et de mettre un coup de projecteur sur lui" explique Fabien Roussel. "C’est pour lui faire de la pub."