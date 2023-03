Stupeur en Espagne avec une grosse altercation entre des joueurs du Pérou et la police

Ce mardi, le Maroc et le Pérou s’affronteront au Civitas Metropolitano. La veille de la rencontre, des supporters péruviens ont tenu à apporter leur soutien aux joueurs. Mais comme rapporté par la presse espagnole, la situation a dégénéré avec la police. Des joueurs de la sélection ont même été impliqués dans l’altercation.

Ce qui devait être une fête s’est transformé en une regrettable altercation. La veille du match amical entre le Maroc et le Pérou, la sélection sud-américaine avait eu le plaisir de voir de nombreux fans donner de la voix à l’extérieur de l’hôtel. Mais la communion a été gâchée, en raison d’une altercation entre des joueurs et la police.

Selon la presse espagnole, la situation a dégénéré après qu’un policier ait bousculé le milieu Yoshimar Yotun qui voulait se rapprocher des supporters. Un acte ayant engendré encore plus de tension entre les deux parties. Sur des vidéos, il est possible de voir des accrochages physiques entre les deux parties. Les Péruviens concernés seraient Pedro Gallese, Alex Valera et José Carvallo.

Des joueurs au poste de police

Conséquence de cet évènement, certains joueurs ont dû se présenter au poste de police. Notamment le portier Gallese qui a été placé en garde à vue, comme rapporté par Marca. Depuis, ce dernier aurait été libéré selon l’agence de presse EFE. Une information confirmée par le ministère des affaires étrangères: "Le consulat général du Pérou à Madrid informe que le joueur Pedro Gallese a récemment quitté le commissariat de police où il avait fait des déclarations, sans être inculpé."

L’élément d’Orlando City n’est pas le seul à avoir dû faire le déplacement au poste. AmericaTV informe que Carvallo et Valera ont été contraint de faire une déposition. La presse informe aussi que la situation a mis du temps à se calmer à l’hôtel. Dans l’enceinte du bâtiment, une altercation entre Carlos Zambrano et un policier aurait même été évitée de justesse.

La réaction du président de la fédération péruvienne

De son côté, le président de la Fédération péruvienne de football Agustin Lozano s’est montré rassurant concernant le sort de Gallese: "Pedro est sorti, il est calme, tout va bien, il est calme. Il n'y a pas eu de plaintes, tout va bien, il est calme, il se repose. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir."

Dans cette lignée, la FPF a publié un communiqué sur les réseaux sociaux, en demandant aux supporters de ne pas envenimer la situation, tout en assurant leur sécurité: "La FPF invoque le calme et la tranquillité de nos supporters et exprime son rejet total de la violence. Nous continuerons à promouvoir le respect mutuel et nous veillerons à l'intégrité et aux droits de Pedro et de tous nos supporters." À voir si les principaux concernés pourront participer au match de ce mardi contre le Maroc.