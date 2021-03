Ski alpin, géant de Lenzerheide en direct: Pinturault rêve de s’adjuger le gros globe

Si le slalom du lendemain, dimanche, pourrait compter dans l’attribution du gros globe, le géant peut sceller la consécration du Français dès samedi. Pinturault aura en effet gagné le gros globe dès aujourd’hui s’il compte plus de 100 points d’avance sur Marco Odermatt, son rival suisse, à l’issue de cette course, le vainqueur de chaque course ce week-end empochant un total de 100 points, justement. Le Français compte actuellement 31 points d’avance sur celui qui pourrait lui ravir le gros globe au terme de ce week-end. Dans le barème d'attribution des points, le 2e empoche 80 points, le troisième 60, le 4e 50, le 5e 45, le 6e 40, le 7e 36, le 8e 32, le 9e 29, le 10e 26, le 11e 24, le 12e 22, le 13e 20, le 14e 18 et enfin le 15e 16.

Seule les quinze premiers du classement marquent des points