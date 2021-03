Kranjska Gora (géant): Pinturault battu par Odermatt, c'est très serré pour le gros globe

Alexis Pinturault a perdu des points dans la course au gros globe de cristal ce samedi lors du géant de Kranjska Gora, en Slovénie. Quatrième, alors que le Suisse Marco Odermatt s'est imposé, le skieur français voit son rival se rapprocher au classement général de la Coupe du monde.

Avec 81 unités d'avance au général sur Marco Odermatt avant le géant de Kranjska Gora, Alexis Pinturault a vu sa marge se réduire ces dernières semaines. Et le fer de lance du ski français n'a pas réussi à reprendre ses distances sur ses concurrents ce samedi sur la piste slovène.

Deuxième de la première manche, "Pintu" n'a pas réussi à enchaîner lors de la seconde. Quatrième, Alexis Pinturault a échoué à une seconde et onze centièmes du grand vainqueur du jour, Marco Odermatt.

Le Suisse a devancé son compatriote Loïc Meillard, deuxième à une seconde et six centièmes. Pire pour le skieur de Courchevel, il a été privé du podium pour deux petits centièmes par l’Autrichien Stefan Brennsteiner. Un résultat qui ne fait pas les affaires de Pinturault dans la course au gros globe de cristal.

Champion du monde de la spécialité à Cortina d’Ampezzo, Mathieu Faivre s’est contenté de la cinquième position, derrière son partenaire de l'équipe de France et à seulement sept centièmes du podium.

Plus que 31 points d'avance pour Pinturault

Leader du classement général de la Coupe du monde à cinq courses de la fin de la saison, Alexis Pinturault possède désormais 31 points d’avance sur Marco Odermatt. Bien parti pour remporter le gros globe de cristal avant ce géant de Kranjska Gora, le sextuple médaillé mondial doit désormais serrer le jeu. Idem pour le petit globe de la spécialité. Leader avant la course, le Français de 29 ans laisse la première place provisoire à Marco Odermatt.

Mais rien n'est perdu pour Alexis Pinturault, aussi bien pour le général qu'en géant. Dès dimanche, le Tricolore aura l'opportunité de reprendre ses distance lors du slalom prévu à Kranjska Gora. Bonne nouvelle pour le Tricolore, son rival suisse ne participera pas à l’épreuve technique.

"Pintu" doit briller et prendre des points lors de ce slalom avant le dernier week-end de compétition, dans une semaine en Suisse, à Lenzerheide. Sur ses terres, Marco Odermatt risque bien de tenter le tout pour le tout. Mieux vaut avoir creusé l'écart d’ici-là. Le suspense est à son comble dans ce sprint final de la saison de ski.