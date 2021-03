Ski de bosses: Perrine Laffont championne du monde en simple

La Française Perrine Laffont est devenue championne du monde de ski de bosses en simple, ce lundi à Almaty (Kazakhstan). Le seul titre qui manquait à son immense palmarès. Benjamin Cavet a décroché l'argent.

La Française Perrine Laffont a remporté lundi le titre de championne du monde de ski de bosses en simple, le dernier titre majeur qui manquait à son palmarès, et Benjamin Cavet a pris l'argent chez les messieurs. Déjà championne olympique, lauréate de la coupe du monde et médaillée d'or mondiale en parallèle, la Pyrénéenne a désormais tout gagné à 22 ans.

Sur la piste d'Almaty (Kazakhstan), elle a devancé la Kazakhe Yuliya Galysheva et la Russe Anastasiia Smirnova. A l'issue de la finale 1 (les 18 meilleures), elle était encore devancée par Galysheva, mais elle de nouveau imposé son rythme et son contact de neige, et posé des sauts quasi-parfaits.

Dans la compétition des hommes, l'immense favori canadien Mikael Kingsbury a remporté son cinquième titre de champion du monde devant Cavet. Le Kazakh Pavel Kolmakov est monté sur la troisième marche du podium.

Cavet en argent

Le clan français a décroché une autre médaille ce lundi par le biais de Benjamin Cavet. Déjà vice-champion du monde en 2017, le skieur de Chatel s'est incliné en finale face au Canadien Mikaël Kingsbury, champion olympique en 2016 (médaillé d'argent en 2014) et neuf fois vainqueur de la Coupe du monde.

Il s'est offert un cinquième titre mondial en surclassant (87,36 points) Cavet (82,43 pts). Ce dernier avait pourtant devancé le Canadien lors des qualifications mais il est tombé sur plus fort que lui pour le plus précieux des métaux.