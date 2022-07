Un joueur de hockey russe arrêté après avoir négocié son transfert aux Etats-Unis

Le hockeyeur russe Ivan Fedotov, gardien de but médaillé olympique, a été arrêté vendredi par la police et escorté au bureau d'enrôlement militaire alors qu'il devait partir pour Philadelphie où il venait de signer un nouveau contrat. Il est soupçonné d'avoir voulu échapper à ses obligations militaires, au moment de la guerre en Ukraine.

Ivan Fedotov, star russe du hockey qui a remporté une médaille d'argent aux derniers Jeux olympiques, a été arrêté par l'armée russe vendredi après avoir signé un contrat d'un million de dollars avec une équipe américaine, les Flyers de Philadelphie. Il a été envoyé dans un bureau d'enrôlement de l'armée dans une base navale de l'Arctique, près de Saint-Pétersbourg.

Une vengeance après son départ du CSKA

Considéré comme le meilleur gardien de but de la ligue de hockey russo-chinoise, il est accusé d'essayer d'esquiver le processus de conscription alors que la Russie tente de recruter des soldats pour combattre en Ukraine. Une accusation que son avocat dément. L'affaire est interprétée comme une vengeance, car Fedotov jouait pour le CSKA, un club étroitement lié à l'armée russe, son nom signifiant Central Army Sports Club.

Selon son avocat, il a été transféré dans un hôpital militaire. "Si je comprends bien, à cause du stress, il a eu une gastrite, a déclaré ce dernier à une agence de presse russe. Ivan se sent mal. Il dit qu'il ne bénéficie pas d'une assistance médicale complète." Le joueur aurait souffert de graves douleurs à l'estomac en raison du stress causé par l'arrestation. Il se trouve actuellement au poste naval de Severomorsk.

"Cela ressemble à un cas typique"

"En ce moment, nous ne pouvons pas dire exactement comment les choses se passent, poursuit Alexei Ponomarev, au média russe Match TV. Il était à l'hôpital, mais pour une raison quelconque, il n'était pas répertorié comme les autres patients. Ni nous, ni ses parents n’avons été autorisés à le voir. Récemment, la police militaire est entrée sur le territoire de l'hôpital. Je me suis présenté à eux, j'ai dit que j'étais avocat et j'ai demandé pour quel problème ils étaient venus. Ils se sont retournés, sont montés dans la voiture et n'ont plus fait de commentaires jusqu'à ce qu'ils se soient introduits dans l'enceinte de l'hôpital."

"À en juger par le dernier contact avec lui, il ne se sent pas très bien. Il dit qu'on lui a fait une sorte d'injection, qu'il ne connaît pas. On lui a dit que cela avait été prescrit par un médecin. Il n'a pas l'air très bien. Je ne peux pas comparer avec l'état d'hier, mais cela ressemble à un cas typique (sous-entendant d'empoisonnement)", a ajouté Ponomarev. L'avocat assure que cette maladie aurait été utilisée pour ensuite l'envoyer dans un établissement militaire, qui le prive de tout contact avec l'extérieur, alors que Fedotov est équipé d'un portable.

"Il ne s'est pas rendu compte que l'URSS est sur le chemin du retour"

Le média d'Etat Fontanka a rapporté l'arrestation: "Il vient d'être arrêté 'pour avoir échappé à l'armée'. Il ne s'est pas rendu compte que l'URSS est sur le chemin du retour", ont-ils rapporté. Le site explique que le département de la police de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad a reçu une demande d'arrestation officielle du bureau du procureur militaire qui a déclaré "qu'il y a des raisons suffisantes pour considérer Fedotov comme un insoumis à l'armée."

Fedotov serait confronté à une violation potentielle de l'article 328 du Code pénal "évasion du service militaire ou du service civil alternatif" pour laquelle il pourrait encourir jusqu'à deux ans de prison. De son côté, son équipe en Russie a fait fi de la situation. Un porte-parole du CSKA Moscou a déclaré à Reuters qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire : "Pour le moment, Ivan Fedotov n'est soumis à aucune obligation contractuelle avec notre club."

Un cas qui inquiète son futur club

Le joueur de hockey aurait en effet résilié arbitrairement et illégalement son contrat avec le club de hockey CSKA de Moscou en choisissant de rejoindre les Flyers de Philadelphie. Selon des sources du monde du hockey sur Twitter, le CSKA de Moscou a depuis publié une déclaration officielle sur l'incident qui se lit comme suit: "Nous avons appris cette information de la part de Fontanka. Nous sommes sûrs que les autorités compétentes vont régler cette situation."

La nouvelle a déjà suscité la controverse sur Twitter, avec Brandon Sommermann, un rédacteur pour divers comptes de fans des équipes sportives de Philadelphie, qui a tweeté: "J'ai pensé que cela pourrait être un problème lorsque Ivan Fedotov a signé avec les Flyers. Pour en rajouter, j'y ai pensé parce qu'Ivan Provorov, qui rentre normalement en Russie pour s'entraîner pendant l'intersaison, ne l'a pas fait cette année."

Bill Meltzer, un collaborateur du site officiel des Flyers de Philadelphie, a tweeté : "Nous essayons d'obtenir plus d'informations sur la détention d'Ivan Fedotov en Russie pour "évasion". C'est quelque chose qui pourrait affecter beaucoup plus que le cas de gardien de but des Flyers."