Boxe: après un combat de feu face à Marshall, Claressa Shields fait la razzia de ceintures mondiales

La carte 100% féminine de la soirée boxe à l'O2 Arena de Londres a tenu ses promesses ce samedi. Dans le main event, l'Américaine Claressa Shields a dominé assez nettement la Britannique Savannah Marshall, aux points sur décision unanime.

Une soirée historique. Londres offrait ce samedi une splendide carte 100% féminine, dans une ambiance de feu. Un événement conclu sur un main event qui n'a absolument pas déçu. Dans la grande affiche de la soirée, l'Américaine Claressa Shields a battu la Britannique Savannah Marshall aux points, sur décision unanime.

Un résultat logique, tant la superstar de la discipline a maîtrisé son adversaire. Plus tranchante, Claressa Shields, double championne du monde (2014 et 2016) et double championne olympique (2012 et 2016) chez les amateurs et qui restait sur 12 victoires en autant de combats chez les pros, est surtout entrée très très vite dans le combat, avec deux premiers rounds à sens unique, avant que Savannah Marshall ne se remette en course avec quelques coups très puissants. Mais à l'arrivée, l'Américaine était devant, malgré quelques frayeurs dans la dernière reprise, alors qu'elle tentait de calmer le jeu.

Après avoir reçu sa flopée de ceintures pour cause d'unification, Shields, surnommée la "GWOAT" – pour greatest woman of all time - s'est effondrée en larmes, mais toujours avec un large sourire: "J'ai travaillé tellement dur. Je ne voyais plus du sixième au huitième round, elle frappait tellement fort. Je remercie la Grande-Bretagne, c'était important de représenter la boxe féminine. Là on marque les esprits. Je suis tellement heureuse, c'est un moment incroyable. C'est une compétitrice très dure mais je suis juste une meilleure boxeuse, je suis là depuis longtemps. Elle est loin de la retraite."

Baumgardner bat Mayer sur fond de polémique

Considérée une autre des meilleures boxeuses de la planète, Mikaela Mayer (32 ans), numéro 4 du classement pound-for-pound de The Ring, qui détenait les ceintures WBO et IBF chez les super-plumes, était particulièrement énervée par la décision des juges. Avant le combat entre Shields et Marshall, l'Américaine s'est inclinée face à sa compatriote Alycia Baumgardner (28 ans), détentrice de la ceinture WBC.

Car la décision d'infliger à Mayer sa première défaite en carrière a surpris la salle toute entière. Baumgardner l'a emporté sur décision partagée des trois juges (96-95 pour deux juges, quand le troisième donnait Mayer à 97-93). Même la boxeuse victorieuse semblait hallucinée par le résultat, sautant de joie dans les bras de son coach au moment de l'annonce. L'unification est pour elle: "Je le dis aux haters, je suis la championne du monde unifiée, j'ai donné les coups les plus forts, les plus propres, il n'y aura pas de rematch."